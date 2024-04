AMLO confirma lo que planea hacer después de terminar su sexenio

En respuesta a quienes celebran que ya está por concluir el presente sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aun cuando deje el gobierno él se quedará en México.

Lo anterior, lo mencionó en la ‘mañanera’ de este viernes en Palacio Nacional, cuando advirtió que aunque él deje el gobierno no se dará “carpetazos” a asuntos trascendentales, como el caso Ayotzinapa.

Reiteró sobre su retiro de la política

“No es que ya nos fuimos y ya, no, no, y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar. Está como otros que expresan ‘ya ustedes se van y nosotros nos quedamos’, ¿cómo es eso?, yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México igual como se va a quedar otro mexicano, porque están con esa idea. Total, ‘ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos’ ¿a dónde nos vamos?, pues a nuestras casas, igual que ellos”, dijo.

El mandatario expresó que debe quedar claro que una cosa es que él se retire de la política “y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí porque no sé si han escuchado ustedes eso, ya se van y nosotros nos quedamos”.

Fue reiterativo en señalar no se va del país sino se quedará como ciudadano, buscando aclarar que dejará toda responsabilidad en el gobierno.

“Porque los que dicen eso, tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos, aclarando paradas, ¿no? Para que se vayan entendiendo mejor las cosas. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Y pasando la elección, para que no haya manipulaciones, vamos a hablar con los padres y les vamos a informar de todo lo que llevamos”, señaló.

