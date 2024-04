Acusa AMLO que desde 2006 el cardenal Íñiguez operó en su contra: “existe el documento”

“Existe el documento” que prueba que desde 2006 el cardenal Juan Sandoval Íñiguez operó para "evitar que yo llegue a la presidencia”, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ‘mañanera’ de este viernes en Palacio Nacional. El mandatario lanzó la acusación contra el jerarca católico, luego de que la prensa le cuestionó que recientemente el cardenal emitió un video llamando a no votar por quienes están en el poder, y si será sancionado por la Secretaría de Gobernación.

“Resulta que el cardenal de Guadalajara en ese entonces, todavía en activo, en 2006, esto lo pueden constatar porque yo no digo mentiras, aparece en los documentos que dio a conocer Assange, cómo se les conoce a los documentos, Wikilieaks. Entonces, aparece en esos documentos del gobierno de Estados Unidos un informe sobre una reunión que tuvo el embajador de EU en Roma con el señor Cardenal, al que haces mención.

“Entonces se reúnen y lo que informa el embajador de EU en El Vaticano es que el cardenal le pide en el 2006 que intervenga EU para evitar que yo llegue a la presidencia, porque yo, según él, como se decía entonces, ‘era un peligro para México’. Entonces, existe el documento”, narró.

Sobre las recientes declaraciones de Íñiguez y la pregunta si será acreedor a una sanción por parte de la Segob, el tabasqueño pidió “no entrar en Polémica, ser respetuosos y como lo hemos dicho durante mucho tiempo, y además lo hemos puesto en práctica, respetar todas las creencias religiosas y respetar también a los no creyentes, respetar a todos”.

"Y que haya libertades, no engancharnos en polémicas y más cuando tengan que ver con las iglesias, las creencias, el Estado laico significa libertad de creencias, libertad religiosa, es nada más que no predomine una sola religión, que se respete a todos, a católicos, evangélicos, a quienes practican las distintas religiones y a los no creyentes, y no meternos en eso, no tiene caso”, dijo.