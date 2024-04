IMÁGENES FUERTES: niño vuela papalote y cae de la azotea de una vecindad en Tepito

Un niño, de tal solo 12 años de edad, sufrió un aparatoso accidente tras caer desde la azotea de una vecindad en Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con primeros reportes, el menor de edad subió a lo alto del edificio para volar un papalote, pero se resbaló y quedó atrapado entre las paredes de los inmuebles. Hasta la zona arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes rescataron al pequeño.

El periodista Carlos Jiménez reportó que el accidente ocurrió durante la tarde del pasado sábado 21 de abril, dentro de una vecindad ubicada en la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos del barrio de Tepito. El comunicador también difundió un video donde se observa a los equipos de emergencia trasladando al menor hasta una ambulancia.

Niño sobrevive tras caer de una azotea en Tepito

El menor fue llevado a un hospital local. Foto: captura de pantalla.

Según los primeros reportes, los padres del menor fueron quienes presenciaron el accidente y dieron aviso a las autoridades correspondientes. Hasta la zona del percance arribaron paramédicos, bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) quienes atendieron la emergencia y rescataron al pequeño que aparentemente resultó con varias lesiones.

En imágenes, difundidas en redes sociales, se ve que los equipos de emergencia rescataron al menor y lo subieron en una camilla, para trasladarlo un hospital. El menor de edad parece sufrir dolores e incomodidad, según lo que se ve en el clip que circula en X, antes Twitter. Hasta ahora, se desconocen las causas del accidente, únicamente trascendió que el niño estaba volando un papalote al momento del siniestro.

El menor quedó atrapado entre dos vecindades

Equipos de emergencia atendieron el accidente. Foto: captura de pantalla.

Por su parte, un hombre identificado como Tyron - tío del menor- , contó a medios locales que su sobrino estaba volando un papalote, pero en un descuido no se fijó y cayó de la azotea. Afortunadamente, el pequeño quedó entre las paredes de dos vecindades, por lo que no llegó al suelo: "no se fijó atrás y en una maniobra cayó entre dos vecindades (...) Gracias a Dios está bien, está consciente, nada más que sí le duele un poco el pecho y el hombro”, dijo el familiar de la víctima.

Decenas de internautas arremetieron contra los padres del pequeño herido, ya que los señalan por permitir que el niño estuviera jugando en la azotea: "Realmente espero que esté bien, pero ¿dónde estaban sus padres?"; "La vida le dio una segunda oportunidad"; "¿Por qué los padres permiten que los niños hagan este tipo de cosas", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en plataformas digitales.