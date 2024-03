VIDEO: senderista cae de un barranco a 45 metros de altura en Guanajuato, sobrevive de milagro

Un hombre sobrevivió de milagro luego de caer desde un barranco a 45 metros de altura. Los hechos ocurrieron en la localidad de Moroleón, en el estado de Guanajuato; versiones preliminares sugieren que la víctima se encontraba en compañía de sus amigos - quienes grababan un video para redes sociales - cuando ocurrió el accidente.

Las imágenes del percance se difundieron en redes sociales y causaron conmoción entre los internautas, quienes compartieron el material gráfico. En el video viral se ve que la víctima se preparaba para descender a rapel, cuando una de las cuerdas que utilizaba se rompió y el senderista cayó al vacío.

Senderista cayó desde 45 metros y sobrevivió

El hombre se se preparaba para descender a rapel. Foto: captura de pantalla.

Según reportes preliminares, el hombre se encontraba a una altura aproximada de 45 metros, cuando se presentó el accidente. Afortunadamente, el senderista contaba con el equipo adecuado y utilizaba caso, por lo que sobrevivió a la caída y únicamente presentó lesiones leves. Hasta la zona arribaron equipos de emergencia, quienes le brindaron atención al grupo de senderistas.

“Estaba aflojando cuerda para bajar lentamente, en ese momento se escuchó que se reventó y dije ‘ya valió'. Fui rodando y salí volando a un estanque de agua sucia, quise salir nadando, pero me di cuenta que mis piernas no me responden”, dijo Jesús, el senderista accidentado, al medio Fuerza Informativa Azteca.

¿El caso le salvó la vida?

Grupos de senderistas lamentaron los hechos. Foto: captura de pantalla.

Por su parte, los equipos de emergencia confirmaron que el senderista contaba con el equipo necesario, incluido un caso, por lo que sobrevivió a la caída y actualmente se recupera favorablemente de sus heridas dentro de su domicilio.

Grupos de senderistas lamentaron el accidente, entre ellos el grupo "Senderistas de Moroleón”, quienes externaron su solidaridad y exhortaron a los interesados en este reporte a utilizar siempre el equipo adecuado para caminar por zonas peligrosas.