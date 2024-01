Teleférico se desploma a 10 metros de altura, hay seis personas heridas de gravedad

Una familia entera vivió momentos de terror, luego de que el teleférico en el que viajaban se desplomó a diez metros de altura. Los hechos ocurrieron en una región de esquí al oeste de Austria, de acuerdo con información de las autoridades. Aparentemente, el percance ocurrió derivado de que un árbol cayó encima de la estructura.

Según medios locales como el Austria Press Agency, en el teleférico viajaban un hombre de 49 años, una mujer de 19 años, un joven de 20 años y otro sujeto de 46 años de edad. Aparentemente, solo uno de los pasajeros sufrió heridas graves, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de Innsbruck.

¿Qué pasó en el teleférico en Austria?

Cayeron desde una altura de 10 metros. Foto: freepik.

Aunado a la familia lesionada, otras dos personas - que viajaban detrás de los heridos - resultaron afectadas, esto debido a que se produjeron vibraciones en el cable, el cual no se rompió. Hasta ahora, no están claras las causas por las que ocurrió el siniestro; las autoridades comentan que no parece ser un fallo técnico.

Por su parte, la empresa propietaria del teleférico dio a conocer que no se ha detectado ninguna irregularidad y que previo al accidente se realizó una prueba de seguridad (el pasado martes) la cual no evidenció que hubieran fallos mecánicos. Además, la compañía recalcó que no había mal clima, por lo que descartan que el siniestro estuviera relacionado con las condiciones climáticas.

¿Cómo funcionan los teleféricos?

Se desconocen las causas que ocasionaron el accidente. Foto: freepik.

Los teleféricos son un popular medio de transporte que ofrecen una facilidad para trasladar a las personas a lugares de difícil acceso para los medios convencionales. Su característica principal es que son cabinas viajando suspendidas de un cable de acero. Es fácil encontrarlos sobre montañas de mucha altura, a las cuales es difícil acceder.