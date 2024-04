Transición será "tersa", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las elecciones del 2 de junio y la transición serán tersas y tranquilas, pese a los hechos de violencia que se han registrado como el asesinato a la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán. Llamó a la población a no tener miedo.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección porque es muy doloroso lo del asesinato de ayer de la candidata en Celaya, duele mucho, pero vamos a salir, vamos a salir adelante”, apuntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador dijo que se debe tener confianza en las autoridades, “todo transcurrir en paz, con tranquilidad, no tengamos miedo”. El presidente señaló que a diferencia de los gobiernos neoliberales, ya no predomina la asociación entre autoridades y delincuencia.

“Hay diferencias importantes, una diferencia es que ya ya no predomina la asociación delictuosa como era antes entre la delincuencia y la autoridad. Ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie.

“Y antes, estamos hablando de García Luna, si a los de una banda, para castigar a otra banda hasta los uniformaban de policías, tenían el control del aeropuerto de la Ciudad de México, estaba tomado el gobierno”, afirmó.



AMLO descarta indagar financiamiento de campaña en su contra

El presidente López Obrador descartó indagar quiénes están financiando la campaña en su contra. A pregunta expresa dijo que pese a la intensidad, no le han hecho mella porque está en marcha una transformación.

“Es cierto, todo este dinero dedicado a desprestigiarme, pero no les funciona porque ese es un proceso excepcional, lo que pasa es que también no se ha hecho un buen análisis, ni siquiera por intelectuales cercanos a nosotros, pero este es un proceso único, histórico, lo que estamos viviendo.

“Tan es así que se gastan millones de pesos, qué voy a estar metiendo o perdiendo el tiempo en saber quienes están financiando, ya me los imagino, son predecibles”, argumentó.

López Obrador hizo un recuento de los personajes que podrían estar detrás de la campaña de desprestigio en su contra.

“Y si Vargas Llosa está metido, pues sí,, últimamente a lo mejor ya no, que dijo que ya no quería meterse en la política, y es un buen escritor, pero es un mal político, es como una chiva loca, en una tienda de cristalería, y los demás, Aznar,, ¿saben que el secretario de hacienda de Aznar, luego fue del Fondo Monetario Internacional, y luego estuvo en la cárcel, acusado de corrupción?, y claro que tiene fundaciones, para eso, en esa fundación trabaja Calderón,

(Salinas Pliego), puede ser, pero no”, indicó

López Obrador manifestó que lo importante es que no han tenido un impacto todas esas acciones.

“Es que no han hecho mella, ese es su enojo, y sí, es una de las guerras sucias más intensa de los últimos tiempos, y no ha pasado nada”, aseguró.

