AMLO afirma que fiscal de Guanajuato debe ser removido de su cargo

Tras el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, y la violencia en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que un “grupo” manda en el estado y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, “gobierna pero no manda”. En la conferencia de prensa matutina, reiteró que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, debe ser removido.

Indicó que en Guanajuato hay “una relación muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda, y que tiene más poder que el propio gobernador”.

"El gobernador gobierna pero no manda, para decidirlo claro, lamentable y es buena persona, pero ya no podemos callar, no podemos callar, porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas", acotó.

El mandatario respondió que la solicitud para otorgar seguridad a Gisela Gaytán fue enviado al INE, el cual lo remitió al estado de Guanajuato, sin embargo, se respondió que aún no había elecciones. López Obrador dijo que se tiene que revisad si había vigilancia el domingo cuando iniciaron las campañas, aunque “todo parece que no”.

"Si un servidor público no da resultados, pues hay que cambiarlo", enfatizó.

AMLO recomienda a Morena postular otro candidato en Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su partido Morena, que se postule a otro candidato -hombre o mujer- a la alcaldía de Celaya, tras el asesinato de Gisela Gaytán.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que en política, los vacíos siempre se llenan, por lo que se debe seguir luchando por la justicia y la libertad.

“Y que por ejemplo en el caso de Celaya, mi recomendación, es muy doloroso todo lo que pasó, pero que haya un ciudadano, hombre o mujer que sea sustituto, que no se propicie un vacío, en política los vacíos de poder siempre se llena, no hay vacíos, hay que seguir luchando por la justicia y por la libertad y por una sociedad mejor, con justicia, sin violencia y lo tenemos que hacer todos, todos”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que se le brindará protección a los candidatos que lo soliciten

“Hay que darles protección y que la gente ayude para que no domine que el presidente municipal no esté al servicio de la delincuencia”, recalcó.

Al arrancar la mañanera, el presidente López Obrador dijo que “es un día triste” por el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía Celaya, Guanajuato Bertha Gisela Gaytán; además de enviar el pésame a sus familiares. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que Morena solicitó protección para varios candidatos a puestos de elección en Guanajuato, pero en casos como el de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, asesinada el pasado lunes, hubo una negativa.

