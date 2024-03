Diego Sinhue niega guerra sucia contra AMLO: "es falso que estemos contratando estrategias para golpeteo político"

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, negó este jueves que se encuentre detrás de la campaña de #NarcoPresidente que se ha difundido en redes sociales desde hace un par de semanas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del ejecutivo local aseguró a los reporteros que "ya ni me pelen, en seis meses me voy", para deslindarse de tales acusaciones.

Hay que recordar que el pasado miércoles 20 de marzo, la Coordinación de Comunicación Social de la administración (2018-2024), que encabeza Rodríguez Vallejo se desmarcó categóricamente de la denominada "Guerra Sucia" contra AMLO:

“La acusación es totalmente falsa e infundada, no se tiene ningún servicio de pautas digitales con el sitio mencionado en la mañanera, tampoco un servicio de asesoría de comunicación política como lo señalan”, destacó en un comunicado el gobierno de Guanajuato el día de ayer.

"No tenemos nosotros control de la línea editorial de ningún medio": Diego Sinhue

"La acusación es totalmente falsa e infundada", declaró Diego Sinhue sobre su supuesta implicación en la 'guerra sucia' contra AMLO. FOTO: Especial

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguro al ser entrevistado por diversos medios que su gobierno no tiene control alguno con la línea editorial de los medios:

"No tenemos nosotros control de la línea editorial de ningún medio, contratamos servicios como con cualquier medio para otras cosas no para golpear a ningún político ni presidente. Es falso que estemos contratando estrategias para golpeteo político partidista. ¿Cómo vamos a andar golpeando al Presidente? Niego categóricamente que estemos usando contratos," con ese objetivo, refirió.

Respecto a que el Partido Acción Nacional (PAN) de Guanajuato asegura que es Morena el ente político que se encuentra detrás de la campaña contra de la candidata Libia Denisse García, el gobernador aseguró que "si el partido tiene los elementos y las pruebas que las presente."

Ante las exigencias de que saque las manos de este proceso, Diego Sinhue aseguró que "Yo vengo llegando de Japón y de China, a mi ya ni me pelen, yo ya me voy, en seis meses me voy, yo no estoy metido en nada, yo estoy gobernando."

Mientras yo sea gobernador y siga dando resultados, Zamarripa se va a quedar: Diego Sinhue

Sonbre la posible desaparición de poderes en Guanajuato, Diego Sinhue aseguró que le parece una broma. FOTO: Especial

Al ser cuestionado acerca de las recientes declaraciones de la candidata morenista al gobierno de Guanajuato, respecto a que en caso de ganar la gubernatura sacará a Carlos Zamarripa de la Fiscalía local, el panista aseguró:

"Yo voy a ser respetuoso de quien gane la gubernatura y de las decisiones que tome, y el día siguiente que deje la gubernatura no voy a emitir opiniones. Yo respeto la opinión de Libia como de los demás políticos. Mientras yo sea gobernador y siga dando resultados (Fiscal Carlos Zamarripa) va a quedar, ya si llega una nueva administración y decida hacer cambios los hará, como con cualquier persona del gabinete, eso es lo más normal en el mundo."

En cuanto a la propuesta de la Senadora Antares acerca de una posible desaparición de poderes en la entidad, Diego Sinhue declaró que esta posibilidad le parece una broma: "me parece una broma, en un sexenio dos veces me han querido desaparecer los poderes. Son acciones desesperadas compensando lo que pasa en Guerrero nos embarran, lo que pasa es como ya somos muy pocos estados del PAN, nos quieren agarrar de piñata para todos los temas que trae Morena."

