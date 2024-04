Temblor en México hoy, 18 de abril: sismo de magnitud 5.6 sacude Baja California Sur

La mañana de este jueves 8 de abril se registró un sismo de magnitud 5.6 en el estado de Baja California Sur, sin que se activara la alerta sísmica en dicha entidad y sin reporte de daños materiales hasta ahora. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se reportó en punto de las 09:12 horas.

A través de redes sociales, el SNN detalló que el temblor se presentó a 70 km al este de Loreto. Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil local no han informado por posibles daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico, por lo que, de forma preliminar, se establece saldo blanco.

De acuerdo con el SSN, este es el sismo más grande de la secuencia iniciada hace un par de días en el Mar de Cortés. Hasta el momento se han reportado 86 sismos en la zona con magnitudes desde 3.6.

Mar de Cortés. Foto: SNN

¿Cuándo suena la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro de temblores, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km.

Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Alerta sísmica en México

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará cuándo:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos