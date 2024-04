AMLO desaprueba juicio político contra ministra Norma Piña

Entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que está inscrito en ‘pago por evento’ para conocer “todo, todo, todo” del pleito entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y su antecesor, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, pues adelantó que ambos todavía tienen mucho que decir.

En la ‘mañanera’ en Palacio Nacional, a pregunta expresa, también se dijo en desacuerdo con el juicio político contra la ministra Piña, que impulsa Zaldívar con el partido Morena, aunque dijo que eso es un asunto de abogados.

FOTO: Especial

“Ojalá y haya más debate, yo estoy ya inscrito en ‘pago por evento’, quiero conocer todo, todo, todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir; el exministro Zaldívar también”, dijo el mandatario.

AMLO descarta remover a Carlos Alízar de la Segob

López Obrador reiteró su respaldo a Zaldívar, ante la investigación que Piña Hernández abrió en su contra por presunto tráfico de influencias y otras causas, derivado de una denuncia anónima. También, descartó remover a Carlos Antonio Alpízar de su cargo en la Secretaría de Gobierno, tras ser señalado como el operador de Zaldívar para presionar y sobornar a jueces del Poder Judicial.

López Obrador expresó su respaldo al exministro Zaldívar

FOTO: Especial

“Eso es otra cosa, a mí no me parece, (juicio contra Norma Piña) nada más que es un asunto también de abogados. Ya ven, no puedo mencionar nombres, pero cuántas denuncias, una tras otra; denuncia sobre esto, denuncia sobre lo otro. No, eso es por la temporada, eso no lleva a nada, estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial, hay honrosas excepciones, pero cuando me hicieron a mí el juicio me desaforaron, no había pruebas, nada más la consigna del presidente de la Suprema Corte, y desde luego la alianza conservadora de arriba, y me desaforaron, nada más que el pueblo es mucha pieza. ¿Qué me sacó adelante? El pueblo”, respondió el mandatario.

EDG

La prensa también cuestionó al mandatario si Carlos Antonio Alpizar se mantiene en el cargo en el gobierno federal, y aprovechando la presencia de la secretaría de Gobernación, Luis María Alcalde, la consultó con un gesto y luego respondió que sí.

“Sino se tendría que retirar la señora Piña, ¿no? Porque ella está implicada y todo lo demás, pero es muy interesante lo que está sucediendo. Vamos a ver en qué termina”, agregó el mandatario.

EDG