VIDEO: buscan a jóvenes que arrojaron a perrito a un pozo en Guanajuato

Un grupo de jóvenes amarraron a un perro y lo arrojaron a un pozo con una profundidad de aproximadamente 15 metros, para después atacarlo con piedras, mientras el canino se encontraba inmóvil dentro del pozo por la caída. Afortunadamente, el perro después, fue rescatado por un activista quien mantiene al animal bajo resguardo.

En la grabación, un sujeto quien viste camisa y gorra en color azul marino, toma al perro de color blanco con café amarrándolo por el cuello. Una vez que el can es sometido, el hombre lo carga y lo lleva hacia un pozo para lanzarlo. El sujeto, quien previamente amarró al perro con un cable, arroja al can al pozo y después empieza a arrojarle enormes piedras para que ya no pueda salir. En la grabación se escuchan risas de otro joven, quien acompaña al agresor. En la cinta, también aparece un tercer individuo presenciando el indignante hecho.

Piden localizar a agresores del perro

La actual candidata a la alcaldía Benito Juárez por la alianza Sigamos Haciendo Historia, Leticia Varela, denunció la agresión por sus redes y pidió a la fiscalía de Guanajuato localizar al sujeto.

“Urge localizar a responsable de Maltrato Animal Fiscalía de Guanajuato”, escribió en su cuenta personal de X.

En el mismo mensaje, Varela exhibió dos fotografías del rescatista Marcos Aguilera, quien de inmediato se dio a la tarea de poner a salvo al perrito.