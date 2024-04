"Difícil atender demandas sindicales en la Universidad de Sonora", señala Alfonso Durazo

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, aseguró que las demandas que tienen los trabajadores sindicalizados de la Universidad de Sonora que mantienen un movimiento de huelga, porque son rezagos desde 11 años y representaría una inversión de 700 millones de pesos.

“Los trabajadores están en su derecho de buscar mejoras salariales, y lo que hoy están demandando es el rezago de 11 años en su salario, esto representaría una aportación superior a los 700 millones de pesos, es simplemente imposible atender esa demanda”.

Alfonso Durazo detalla huelga en la UDS Foto: Especial

Gobierno de Sonora no podrá dar recursos extra

En su conferencia de prensa semanal, Durazo Montaño precisó que no hay posibilidades en el Gobierno de Sonora atender aportaciones adicionales que representen recursos extras, porque el presupuesto del estado no alcanza.

El mandatario aclaró que hay muchos rezagos presupuestales en Sonora y en su gobierno no se podrán resolver porque no hay varitas mágicas y por eso deben administrarse con responsabilidad, austeridad y honestidad y en riguroso orden de las prioridades presupuestales.

Precisó que el ofrecimiento realizado por la universidad representa un incremento de 9.55 por ciento a los niveles más bajos de los trabajadores, que es del uno al cinco, que representan mil 350 trabajadores, y son el 65 por ciento de los trabajadores, algo que se ofreció de manera adicional a las políticas salariales nacionales.

Universidad de Sonora estalla e huelga Foto: Especial

“El sindicato, como toda organización, no es monolítico y hay grupos internos, hay en todos lados, mi llamado es a que las diferencias internas no definan la posición del sindicato que afecta a más de 40 mil estudiantes sonorenses. Yo respeto las diferencias internas, pero no debemos pasar ese costo a los estudiantes”.

Alfonso Durazo detalló que el Gobierno del Estado continuará mediando la mesa de diálogo entre las autoridades universitarias y los representantes del sindicato, porque no solo se trata de la mejora laboral de los empleados, sino también se trata de no afectar a los estudiantes universitarios.

