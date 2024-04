Este es el máximo grado de estudios del "Fofo" Márquez, acusado por feminicidio en grado de tentativa

El influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como "Fofo" en las redes sociales, continuará en el penal de Barrientos de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que golpeara a una señora tras un accidente automovilístico en el mes de febrero de 2024.

Las autoridades lo acusan de feminicidio en grado de tentativa, por lo que podría pasar en prisión más de 40 años en caso de que sea hallado culpable por las autoridades correspondientes. Por el momento, ya fue vinculado a proceso y se quedará en prisión preventiva hasta el término de las investigaciones complementarias.

En una entrevista con el podcaster mexicano Gusgri, el "Fofo" Márquez indicó que ahora se dedica al mundo de los empresarios, donde tiene diversos negocios, además de trabajar junto a su padre durante varios años. Reveló que su máximo grado de estudios es haber terminado la preparatoria.

Aseguró que ya no quiso hacer la universidad. Sus hermanos sí estudiaron el máximo grado escolar, pero él decidió seguir los pasos de su padre, por lo que se pegó a él para aprender sobre su vida, sus inversiones, sus empresas, su educación financiera, entre otras cosas.

"Yo hago muchas cosas, trabajo con mi papá. Ahorita pueden ver que despilfarro el dinero, pero hubo un aprendizaje muy grande en mi niñez para poder hacer eso. Mi papá me enseñó a ganarme las cosas. Sí he trabajado mucho con él, siempre me ha dado una educación financiera"