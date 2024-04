Investigan a elementos de Protección Civil de Michoacán por robar huevos de tortugas marinas

Elementos de Protección Civil del Estado de Michoacán, son señalados de haber extraído huevos de campamentos tortugueros de la costa michoacana, los cuales fueron almacenados en las instalaciones de la coordinación estatal de PC, en Morelia.

De acuerdo a los denunciantes que pidieron anonimato, los elementos se trasladaron a la región Costa de Michoacán para participar en el operativo vacacional Semana Santa Segura, y fue entonces cuando tomaron de los nidos una cantidad considerable de huevos.

En un video compartido a El Heraldo de México, se observa que al interior de las oficinas de Protección Civil estatal en la capital michoacana, fueron guardados algunos de los huevos de tortuga dentro de bolsas plásticas colocadas en un refrigerador.

El coordinador de Protección Civil del Estado, Jorge Romero Alvarado, reconoció que los elementos del cuerpo de auxilio participaron en la recolección y almacenamiento ilegal de los huevos, por lo que ya se investiga a los responsables.

“Siempre he trabajado con la verdad, desafortunadamente sí se dio (la extracción por parte) de unas personas que se acaban de integrar a la coordinación. No los vi yo personalmente, pero por ahí se corrió el rumor y tenían por ahí unos videos entonces le hice saber esto a mi jefe superior que es el secretario de Gobierno, porque eso si me causó mucha indignación, coraje y algunas situaciones que no van. Si nosotros somos los que protegemos la vida, pues la vida también son las tortugas”, expresó.