Afilador de cuchillos mata a un perrito por ladrar mucho, caso indigna en Ixtapaluca

Vecinos de Ixtapaluca, en Estado de México, se encuentran conmocionados por el asesinato de un perrito callejero, el cual murió a manos de un afilador de cuchillos que sigue libre. A través de una publicación - compartida en redes sociales - los habitantes del municipio comentaron que el crimen ocurrió el pasado sábado 6 de abril en el mercado local, cuando el comerciante decidió atacar al animal, bajo el argumento de que el can le ladraba mucho.

Ahora, los habitantes de la localidad y comerciantes del mercado piden justicia, ya que aseguran que el agresor está identificado, pero aún así las autoridades no han arrestado al hombre. Según la denuncia, compartida en Facebook, el asesino del perrito sería un sujeto apodado "El Chino", quien de forma habitual acude a las carnicerías y pollerías para afilar cuchillos.

El animal agredido era un perrito callejero. Foto: especial.

Afilador de cuchillos mató al perrito por ladrar

Los denunciantes aseguran que fue la tarde del pasado sábado cuando el hombre atacó acuchilladas a un perrito, el cual aparentemente estaba ladrando en una carnicería. El animal herido trató de ponerse a salvo dentro del mercado, pero perdió la vida como consecuencia de las severas heridas que le ocasionó "El Chino". Los vecinos han denunciado que el agresor es un hombre alto, de pelo chino, que el día de los hechos vestía un de color azul; de igual manera, han detallado que el sujeto se transporta en un automóvil Volkswagen color blanco.

"Resulta que el señor al que le apodan el 'chino', que es afilador del mercado y de varias partes de aquí de los héroes, mató a un perrito a machetazos en el mercado sin ninguna piedad. Desgraciadamente la gente no se metió para defenderlo y lo dejaron solito sin ayuda, nadie me daba razón cuando fui a preguntar al mercado hasta apenas hace unos momentos que vi el video en la página que se muestra abajo, donde grabe pantalla para que pudieran ver el video, les pido por favor que compartan para que se haga justicia, también les pido que no le den trabajo una persona así no se merece nada", se lee en la denuncia.

La denuncia se compartió en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

¿Cuáles son las penas por maltrato animal en Edomex?

En el Estado de México el maltrato animal es penado por la Ley Protectora de Animales, la cual estipula los castigos para las personas que causen dolor o sufrimiento que afecten gravemente la salud de los animales. En dicha ley también esta castigada la tortura, maldad, brutalidad, o negligencia. Las personas pueden ser multadas por descuidar a sus mascotas, a través de malas condiciones de higiene, o movilidad, asimismo, esta penada la muerte utilizando prologados sufrimientos, en los que se incluye la mutilación.

La multa por causar lesiones o la muerte de un animal puede ser de seis meses a cuatro años de prisión, así como una multa de 150 a 300 días de salario mínimo.