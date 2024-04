Olimpia Coral denuncia atentado, la acosaron 10 hombres en Puebla: "me amenazaron de muerte"

Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de la Ley Olimpia, denunció que fue víctima de una agresión en el municipio de Huehuetla, Puebla, donde un grupo de hombres la acosaron, amenazaron, persiguieron y golpearon su vehículo. De acuerdo con un video, publicado en redes sociales, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 10 de abril, cuando ella salía de impartir una conferencia en el Palacio Municipal.

En el video se oye a la activista decir que todo comenzó luego de que ella le llamó la atención a un hombre que estaba orinando en la calle. Según su testimonio, los acompañantes del sujeto comenzaron a hostigarla y la persiguieron en sus respectivos carros; Olimpia también aseguró que sus agresores se bajaron de sus vehículos y golpearon la camioneta en la que ella y dos mujeres más se trasladaban.

Hombres amenazan de muerte a Olimpia Coral

La activista fue agredida cuando regresaba a su hotel. Foto: @olimpia_coral_melo.

"No me dejan ir. Estoy rodeada. Ese señor se acaba de orinar en la calle y me viene acosando y el de atrás también me viene acosando. Acaban de patear mi coche", se escucha decir a la activista, en una conversación con uno de sus supuestos agresores, quien le pedía que no grabara más a sus compañeros. "Acabo de sufrir ahorita un atentado. Me vinieron a golpear, me vinieron a pegar, me vinieron a amenazar de muerte. Somos tres mujeres y esto no se vale", agregó Olimpia.

En la grabación también se oyen los insultos y agresiones verbales de un grupo de hombres que estaban amedrentando a la activista y a sus dos acompañantes, quienes en todo momento trataron de documentar las amenazas de muerte que estaban recibiendo: "el contexto es que estoy aquí en Huehuetla, vinimos a dar una conferencia y no conocemos a ninguna de estas personas. No sabemos que está pasando, no sabemos si son del crimen organizado, no sabemos nada de ellos", comentó Olimpia Coral.

Estamos rodeadas con coches; fuimos a la tienda a comprar comida y un señor me acosó. Yo solo, lo único que necesito es que vengan las autoridades municipales (...). Creo que va a sacar una pistola (...) quiere sacar algo para golpearnos (...) poncharon la llanta de mi camioneta. Está así porque le pedimos que no se sacara el pene delante de nosotras para hacer pipí. Está así porque cuando entramos a una tienda empezó acosarnos", se oye decir a la activista.

La activista y sus acompañantes están a salvo tras fuerte agresión

La activista compartió que consiguió resguardarse de sus agresores. Foto: captura de pantalla.

Pese a que la activista y sus acompañantes trataron de llamar a las autoridades municipales, ninguna patrulla llegó en su auxilio, por lo que decidieron irse del lugar donde ocurrieron los hechos, aún temiendo por su vida: "ahora tenemos que correr e ir en este lugar. Nuestro hotel es para allá arriba, donde están ellos y ahora no podemos ir. Tenemos miedo de que nos pueda estampar cualquier coche", dijo OIimpia.

Horas más tarde, en una publicación en Twitter, la activista compartió que se encontraba a salvo y resguardada. Agregó que este jueves brindará más detalles sobre la agresión que sufrió: "Hasta el momento nos encontramos resguardadas y a salvo en la Casa Comunitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Mañana daremos las declaraciones pertinentes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a distancia y nos ayudaron a evidenciar todo".