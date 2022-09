Ley Olimpia: las victorias de la activista tras cambiar la legislación en México

El mundo ahora conoce el nombre de Olimpia Coral Melo, los diarios la tienen en la primera plana, las revistas le dan la portada, ocupa grandes espacios digitales; todos quieren una declaración, una foto; es la oradora principal en universidades y grandes foros. Se ganó la atención luego de que un hombre decidiera difundir en Internet un video en el que aparecía desnuda y sólo se quedara a contar la historia; cambió el código penal federal.

La Ley Olimpia tiene el nombre y el rostro de una mujer que tuvo que estudiar todas las legislaciones en México, estado por estado, que halló las técnicas y las opciones jurídicas disponibles para visibilizar que lo que a ella le habían hecho era un delito y debía ser castigado como tal, hacer a un lado la pena y las voces que no dejaban de cuestionarle y revictimizarla preguntando: “pero, ¿por qué te grabaste?”.

La lucha que inició “sin privilegios” hizo entender que lo virtual existe y daña; para darle forma no hubo un despacho jurídico de renombre, ningún especialista en la materia se acercó, fue una mujer -ayudada por otras más- a la que ahora sí se señala y se le aconseja: “le hace falta esto, vamos con esto”, pero ¿dónde estaban los expertos cuando se inició?, se cuestiona quien hoy es una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time.

“Mi nombre ya no está relacionado con un video sexual”

Se sabe el origen del movimiento que llevó a la poblana de 27 años a luchar para que la violencia digital fuese castigada, pero ¿qué viene después?... “Antes buscabas mi nombre en Internet y lo primero que aparecía era un video sexual, a raíz de todo lo que hemos hecho juntas hoy, cuando buscas mi nombre en Internet sale la Ley Olimpia”.

Su nombre se usa en marchas, se plasma en pañuelos y mantas, pero ella no se asume como un ícono feminista, “no sé si alcance la Ley Olimpia para darnos justicia en un país con 89.9 por ciento de impunidad”.

Sus palabras son precisas, no quita el dedo del renglón y carga en la lucha la oportunidad para la visualización y “que no nos digan que no sirve de nada cuando las mujeres nos unimos y luchamos para cambiar una sociedad entera, para cambiar las leyes, para cambiar las condiciones e incluso de narrativa en dejarle de decir pornovenganza y comenzarle a decir violencia digital”.

Dejar de tenerle miedo a su cuerpo desnudo ha sido la mayor victoria, para poder impulsar la ley, que es para todas las personas. Tiene la esperanza en que las niñas del futuro tengan este recurso a sus manos y que se asombren cuando escuchen las historias de revictimización, de injusticia y de abuso que vivió la generación que salió a las calles con la bandera de Olimpia para exigir penalización del delito de violencia digital.

Ley Olimpia para hombres

En julio pasado una de las tendencias noticiosas tuvo que ver con "el primer hombre" que bajo consiguió utilizar la Ley Olimpia a su favor al haber sido víctima de la violencia digital, "Ley Olimpia es un movimiento político que aspira al menos que las mujeres y niñas no exclusivamente pero sí definitivamente... podamos vivir seguras también en los espacios digitales".

Las reformas a la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al código penal federal buscan el reconocimiento y la sanción de los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, y en eso el movimiento no fue mezquino, porque "claro que un hombre puede ser víctima de violencia sexual en Internet", lo que no hay que olvidar es que fueron las mujeres quienes pusieron el cuerpo para que ese abuso fuese castigado.

