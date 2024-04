Senado avala reforma para evitar que el Poder Judicial pueda suspender leyes y reformas

En fast track, con 19 votos a favor y 13 en contra, el Senado de la República avaló en comisiones una reforma para evitar que el Poder Judicial pueda suspender leyes, reformas y obras públicas, sobre todo gubernamentales.

La reforma, cuyo autor es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, indica que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

La reforma fue avalada por Morena, PT y PVEM, con el voto en contra del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural.

Avalada en Comisiones de Justicia

Esta reforma, avalada por las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, tiene dedicatoria para que el Poder Judicial no pueda declarar la suspensión de leyes o reformas, así como obras públicas, tal como se ha hecho recientemente con las leyes propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avaladas por la mayoría en el Congreso.

Ricardo Monreal afirmó que la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, no es anticonstitucional, sino que busca corregir que el Poder Judicial abuse y no invada facultades y funciones del Poder Legislativo.

“El Poder Judicial no puede declarar una suspensión para hechos generales, derogar una ley con una sentencia de amparo es invadir las facultades del Poder Legislativo. No puede el poder judicial o un juez declarar inválida una norma o como derogada, eso le corresponde al Poder Legislativo, lo que se hace con la reforma es cumplir con la ley y la constitución, ellos (el Poder Judicial) no pueden invadir las facultades del Legislativo”, indicó el morenista.

Senado de la República avala reforma de AMLO Foto: Especial

Durante el debate, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, afirmó que con la reforma se cometen errores graves y se confunden figuras jurídicas.

“Esta reforma busca limitar a los jueces y eso es natural de una división de poderes pero la consecuencia es que vamos a acabar debilitando al quejoso. Quieren debilitar a los jueces y fortalecer a los abogados de los grandes despachos que tienen para enderezar juicios federales contra cualquier asunto”, criticó.

El senador panista, Damián Zepeda, pidió que se abra un parlamento abierto, debido a que la reforma debe tener un análisis exhaustivo.

Indicó que con esta reforma ya no se van a poder suspender las obras públicas del gobierno.

La senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, indicó que Morena pretende dejar en completa indefensión a la población más vulnerable del país, porque no se enteró de cómo le afecta a sus derechos en votaciones del Congreso.

Claudia Ruiz Massieu, senadora independiente, aseveró que la iniciativa tiene un ánimo de revancha del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial.

El dictamen pasa al Pleno del Senado para que sea discutido la próxima semana.