AMLO se lanza contra el Poder Judicial: "A Murillo Karam le han dado un trato distinto al de la mayoría de los presos"

El Poder Judicial ha dado al exprocurador Jesús Murillo Karam “un trato distinto al de la mayoría de los presos”, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, horas después de que un tribunal colegiado le concedió al exfuncionario el beneficio de prisión domiciliaria.

En la mañanera en Palacio Nacional, en tono irónico dijo que el Poder Judicial sí aplicó al exprocurador la “justicia rápida y expedita”, en el proceso penal que enfrenta contra delitos relacionados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

AMlO acusa al PJF sobre el caso de Karam Foto: Especial

“Ahí sí es rápido y expedito, pero cuántos hay, miles sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene entradas en el Poder Judicial”, dijo.

Sigue leyendo:

Audiencia de Jesús Murillo Karam será hasta abril

Hija de Jesús Murillo Karam pide piedad para su padre

La prensa cuestionó al mandatario mexicano sobre si esto se trataba de influyentismo a lo que respondió;

-Sí, en el Poder Judicial.

Acusa de trato distinto a Murillo Karam

Sin embargo, aclaró que su crítica “no quiere decir que no tenga derecho a la defensa Murillo Karam, nada más que es un trato distinto a la de la mayoría de los presos”.

También señaló que dar prisión domiciliaria a Murillo Karam “lo querían hacer en Semana Santa y se pospuso”.

Murillo Karam enfrenta cargos por delitos de desaparición de los 43 estudiantes Foto: Especial

“ya lleva algún tiempo, y yo he estado pendiente del caso, no solo porque hay un implicación en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa sino también cuando el señor ingresó a la cárcel estaba enfermo, no se sabe, pero creo que a mediados del 2022 se le trasladó de urgencia a Cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida, y de todas maneras hemos estado pendientes, pero también es normal, los abogados han estado insistiendo de su enfermedad”, añadió.

Por ello, insistió en que se necesita una reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.