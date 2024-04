AMLO envía Fuerza Aérea a Ecuador para traer a Raquel Serur, embajadora expulsada por el gobierno de Daniel Noboa

Repitiendo el comentario que estalló un conflicto diplomático entre México y Ecuador, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que instruyó enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a ese país sudamericano para retornar a la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke, declarada no grata y expulsada por el gobierno de Daniel Noboa.

“Por lo que estoy sintiendo, ganas de pelarse con nosotros. Pero para que haya pleito se necesitan dos”, dijo durante la mañanera de en Palacio Nacional.

Sigue leyendo:

Sube tensión entre México y Ecuador por respuesta de viuda de Fernando Villavicencio a AMLO

Extradición de Tomás Zerón de Lucio, larga e infructuosa: SRE

Raquel Serur fue considerada persona "non grata" en Ecuador, tras los comentarios de López Obrador en su conferencia de prensa matutina

FOTO: Especial

AMLO rechaza romper relaciones con Ecuador

Al ser cuestionado sobre la decisión del gobierno de Ecuador, López Obrador rechazó romper relaciones con el gobierno de ese país, aunque lo calificó a sus gobernantes de “fachos”, y lamentó la decisión de dar 72 horas a la embajadora Raquel para salir de ese país, a quien consideró una mujer íntegra, con ideales y con principios.

“Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador, vamos a ir a buscar a Raquel Serur, hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y se traiga a nuestra embajador, a Raquel Serur Smeke, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel”, dijo.

En la Embajada de México en Ecuador, dijo, se quedará una misión diplomática mexicana y también confirmó que permanecerá ahí asilado el exvicepresidente de ese país, Jorge Glas, lo que significa un nuevo rechazo a la solicitud del gobierno de Noboa de que sea entregado a las autoridades ecuatorianas para enfrentar una segunda acusación de corrupción en el caso Odebrecht.

El mandatario precisó que no traerán a México a Jorge Glas “porque no lo autorizan”, pero pidió instruyó a la canciller, Alicia Bárcena, que emita un comunicado para que se advierta a organismos internacionales de que debe respetarse el derecho de asilo y la soberanía para que no puedan allanar la embajada.

López Obrador calificó a la embajadora Raquel Serur como una intelectual de primer nivel

FOTO: Presidencia

“Es que no está demás que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio. En el caso de la embajada de México es nuestra soberanía y no se puede allanar. Y ayer estuve viendo en la noche, porque todo esto es bastante publicitario, vi el exceso de uso de fuerza ordenado la embajada, con mucha prepotencia, pero así son los fachos”, dijo.

AMLO repite frase que indignó al gobierno de Ecuador

López Obrador aseguró que Ecuador tomó como excusa para pelear con México el comentario que él hizo en la ‘mañanera’ del pasado miércoles, “que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe.

“Hice referencia a lo que considero que fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador”, dijo.

Pese al conflicto, el presidente López Obrador rechazó que suspenderá el programa de apoyos de México a migrantes ecuatorianos deportados a su país, que les da 110 dólares mensuales por seis meses.

“No, no, no, no, nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema. Yo lo único que quiero es explicar para que la gente en Ecuador sepa y tenían ellos, por lo que estoy sintiendo, ganas de pelarse con nosotros. Pero para que haya pleito se necesitan dos”, dijo.

EDG