Policías y ciudadanos convocan a marcha el 13 de abril, para exigir la destitución de Marcela Muñoz en Campeche

Policías y ciudadanos convocaron a una nueva marcha este 13 de abril, para exigir la destitución de la Secretaria de Seguridad de Campeche, Marcela Muñoz, luego de las declaraciones de la Gobernadora Laura Sansores. A esta convocatoria se les han unido varios ciudadanos quienes exigen mejores condiciones laborales para los elementos de seguridad.

La Gobernadora de Campeche asegura que no le preocupa el paro de labores de los trabajadores estatales, e incluso señaló que esto servirá para limpiar a la corporación de mandos ligados al ex gobernador Carlos Miguel Aysa González. Además, asegura que ella va a combatir la corrupción cueste lo que cueste y que no le asusta la convocatoria de la marcha del 13 de abril.

Mujeres policías denuncian agresiones sexuales

Mujeres policías supuestamente fueron enviadas sin equipo a contener un un operativo de reos al penal de Kobén, pero reportan que fueron agredidas sexualmente y varios elementos sufrieron lesiones graves. Ante esta situación, la gobernadora Layda Sansores se aseguró que eran exageraciones y que sólo les dejó unos dedos lastimados, por lo que en redes sociales la acusan de minimizar y burlarse de lo ocurrido.

Los elementos de seguridad del Estado de Campeche, así como la ciudadania, piden la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, así como de sus altos mandos quienes violaron los derechos humanos y laborales.

Layda Sansores ha sido señalada por sus declaraciones.

¿Qué ocurre en Campeche?

Desde marzo pasado Campeche vive una protesta de policías estatales, quienes exigen la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, tras un operativo fallido de reos al penal de Kobén, en el que se reportó que varios policías resultaron heridos, además de que mujeres agentes fueron víctimas de abuso sexual.

Los ciudadanos se han unido a las protestas de los policías, exigiendo que el Gobierno de Campeche les dé una solución y garantice la seguridad de los elementos en los operativos. Pero la Gobernadora Layda Sansores anunció la destitución de nueve policías pertenecientes a los inconformes, a quienes calificó de “canallas” y “corruptos”.