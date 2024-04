Caso Camila: ¿cuál es la pena por participar en un linchamiento en México?

El caso de Camila - una pequeña de 8 años de edad que fue asesinada - ha causado conmoción entre los habitantes de México, no solo por el crimen contra la menor, sino que también por el linchamiento de sus presuntos captores. Fue la tarde del pasado jueves 28 de marzo, cuando los habitantes de Taxco, Guerrero, decidieron tomar la justicia por sus propias manos y golpear a Ana Rosa y sus hijos, quienes supuestamente estarían involucrados en el infanticidio.

Derivado de la golpiza que recibieron, Ana Rosa perdió la vida al llegar a la agencia del Ministerio Público. Aparentemente, la mujer falleció como consecuencia de los golpes y patas que recibió en el cuerpo. Por su parte, dos de sus hijos - quienes también fueron agredidos por la multitud enojada - permanecen hospitalizados.

Sigue leyendo:

Caso Camila: "Todo el tiempo que yo voy a sufrir, ella tenía que sufrir", asegura mamá sobre Ana Rosa

Caso Camila: este es el estado de salud de los hijos de Ana, golpeados en el linchamiento donde murió su madre

Los linchamientos en México son cada vez más frecuentes. Foto: especial.

¿Es ilegal participar en un linchamiento?

Las agresiones contra la presunta captora de Camila quedaron grabadas y se difundieron en redes sociales, donde se generó una fuerte polémica en torno a los linchamientos y los internautas cuestionaron este tipo de actos son legales o no. En el caso de México, el país no cuenta con leyes o normas que sancionen las agresiones en grupo contra una persona, pero la Constitución Política si prohíbe que los mexicanos hagan justicia por su propia mano.

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política Mexicana: "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".

La población prefiere hacer justicia por sus propias manos. Foto: especial.

¿Cuál es la pena por participar en un linchamiento?

Pese a que la Constitución establece que los mexicanos no pueden hacer justicia por su propia mano, el delito de linchamiento no está tipificados en el país, por lo que no hay una pena establecida por participar en una agresión en conjunto. No obstante, el Senado de la República advierte que las sentencias podrían oscilar entre los 40 y 50 años en prisión, ya que los participantes pueden ser acusados de uno o varios delitos.

De igual manera, las sentencias por linchamiento serán correspondientes al daño causado a la víctima. Sin embargo, la persecución de estos delitos es sumamente complicada, debido a que la multitud impide que se puedan identificar fácilmente a los agresores. En México, de 2016 al 2022 se registraron un total de mil 619 linchamientos, de los cuales mil 423 se concretaron y 196 quedaron en grado de tentativa.