Detienen a Axel "N" y un menor de edad por el feminicidio de Camila en Guerrero

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de dos personas, hijos de Ana Rosa, quien fuera linchada por la población, quienes también resultaron golpeados y permanecían en el hospital. Lo anterior, debido al feminicidio de Camila.

Se trata de los hermanos Axel "N" y Alfredo “N”, quienes fueron detenidos por las autoridades, señalados por el feminicidio de la menor Camila Ortega. En un comunicado emitido esta noche, se detalló que la cumplimentación se efectuó en seguimiento a la carpeta de investigación iniciada el 27 de marzo.

Siguen las detenciones tras abrir la carpeta de investigación

Crédito: Redes sociales

Con la detención de los hermanos, uno de ellos menor de edad, las autoridades han capturado a tres de los presuntos implicados en el crimen de la pequeña. Los jóvenes son hijos de Ana Rosa, la mujer que murió en el Ministerio Público por la gravedad de las heridas que presentaba, luego de que pobladores la lincharan en el barrio La Florida.

Hasta la noche del viernes, ambos permanecían internados en el Hospital General de Iguala, donde fueron sometidos a una operación por fractura en el cráneo y doble fractura en el brazo.

La familia integrada por Ana Rosa, José, Axel y una menor más, eran vecinos de Camila; su casa se encontraba aproximadamente a 150 metros de distancia y solían pasar tiempo juntos.

La Fiscalía Estatal detalló que el mandato judicial fue realizado por elementos de la Policía de Investigación Ministerial (PIM) en coordinación con personal de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Crédito: AP Photo

Mamá de Camila se deslinda del linchamiento

La madre de Camila, por su parte, ha extendido las primeras declaraciones después de haber sido publicado el caso en las redes sociales, la televisión, entre otros. En entrevista con medios locales, aseguró que se arrepiente de haber confiado en su amiga, Ana Rosa, y rechazó la versión de que fue responsable de la muerte de su hija por falta de cuidados.

"No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, estuve pendiente. Yo simplemente confié en su amiga, no era la primera vez que iba a jugar con ella. Su único pecado de mi hija fue querer a esa niña y a la mamá. Confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente también a mí".

También aseguró que no tiene nada que ver con el linchamiento de su vecina. Dijo que se deriva del hartazgo de la gente. Dijo que no era el final que quería para la mujer, pues la quería viva para "que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel".