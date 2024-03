Robo de vehículo con violencia en grado de tentativa en Naucalpan

En referencia al pronunciamiento dado a conocer a través de redes sociales por el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México donde se afirma “su candidato a Diputado Federal por el distrito 24 por la alianza ‘Sigamos Haciendo Historia", José Luis Durán Reveles, fue objeto de un atentado, en el que a unos metros de donde él se encontraba, fue baleada su camioneta”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisa lo siguiente:

A las 23:40 horas del 6 de marzo, el Agente del Ministerio Público con sede en Naucalpan inició una investigación con motivo de los hechos reportados por elementos de Seguridad Pública municipal ocurridos al exterior de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos conocido como “Steak House Parrilla Uruguaya” ubicado en Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Lomas Verdes Alteña II de este municipio.

Fue localizado un vehículo marca Ford, tipo Territory color negro

Para efecto de realizar los primeros actos de investigación, Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos de la Fiscalía arribaron a una glorieta ubicada en avenida Lomas Verdes y boulevard San Mateo dentro de la colonia Lomas Verdes, donde elementos de la policía municipal informaron que se encontraba una persona que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, a bordo de un vehículo.

De las inspecciones preliminares, fue localizado un vehículo marca Ford, tipo Territory color negro, que presentaba daños causados por impactos de arma de fuego y se tuvo conocimiento que el conductor fue trasladado, momentos previos, por los servicios de emergencia a un hospital de la zona. El Agente del Ministerio Público corroboró que la persona lesionada se identifica con las iniciales F.L.G. y presta servicios como conductor del mencionado candidato a diputado federal.

Derivado de la entrevista a J.L.D.R., se pudo establecer que arribó al citado establecimiento comercial alrededor de las 21:00 horas para “ver el partido de futbol América contra Chivas en compañía de un amigo”, en tanto la víctima F.L.G. permaneció a bordo de la referida unidad automotora estacionado en las inmediaciones del restaurante.

En ningún momento se encontró en situación de riesgo

Así mismo, F.L.G. declaró ante el Agente del Ministerio Público que mientras esperaba a bordo del vehículo a que J.L.D.R. saliera del lugar, alrededor de las 22:40 horas, un masculino de identidad desconocida se aproximó a la unidad automotora, golpeó la ventana del conductor con un arma de fuego y le profirió a gritos a la víctima “bájate del vehículo”.

La victima también refiere “lo que hago es de inmediato oprimir el botón de encendido y quitar el freno de estacionamiento, para comenzar a circular la camioneta, momento en el que escucho dos disparos y siento un dolor en el pecho de mi lado izquierdo y yo avanzo con la camioneta sobre la misma avenida Adolfo López Mateos…, mientras llamaba al 911 para pedir apoyo”. El vehículo detuvo su marcha en una glorieta cercana al lugar de los hechos, ubicada en avenida Lomas Verdes, dentro de la colonia Bulevares, a donde a las 23:06 horas arribaron elementos de la Policía Municipal para auxiliarlo.

Por su parte, en su declaración en sede ministerial, J.L.D.R. refirió “al salir se me acerca un mesero, y me dice intentaron robarle su camioneta a su chofer hace unos momentos, e incluso hay un casquillo”. Por ello se comunicó vía telefónica con F.L.G., quien le manifestó “ingeniero me intentaron robar su carro y me dieron unos balazos”.

Con base en los actos de investigación realizados hasta este momento que incluyen entre otros: inspecciones, actas médicas, informes periciales y entrevistas en sede ministerial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México establece de manera categórica que no existe indicio alguno que evidencie una agresión dirigida en contra de J.L.D.R., por el contrario se advierte que esta persona en ningún momento se encontró en situación de riesgo al no ubicarse a bordo o en la inmediación del vehículo durante el hecho delictivo.

La hipótesis que se desprende de la investigación es, hasta este momento, la probable existencia de un robo de vehículo con violencia en grado de tentativa durante el cual resultó lesionado F.L.G. Esta Institución continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la identidad del o de los probables responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.

