Militantes de Morena en Edomex rechazan destape de Higinio Martínez Miranda como candidato

Militantes de Morena en el Estado de México criticaron el destape de Higinio Martínez Miranda, líder del Grupo de Acción Política (GAP), como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, ya que en este momento dicho partido debe trabajar en este momento para la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y porque el texcocano siempre ha sido 'cómplice del PRI'.

En entrevista, Lourdes Martínez y Rogelio Sánchez Guerrero, ambos militantes y fundadores de Morena, descalificaron la actitud de Martínez Miranda, exalcalde de Texcoco, quien de nueva cuenta atrajo hacia sí los reflectores y reiteró su interés en convertirse en el abanderado de su partido al gobierno del Estado de México, por lo que consideraron que no tiene la calidad moral para pretender dicha postulación.

Agregaron que en este momento las tareas de Morena son claras y en primera instancia sus dirigentes y militantes deben trabajar para que llegue a buen fin el proceso de ratificación del mandato de López Obrador.

En segundo término, los inconformes recordaron los vínculos históricos de Martínez Miranda con el PRI, quien al parecer estableció acuerdos con anteriores gobiernos estatales, lo que realizó cuando militaba en el PRD y lo continúa haciendo, ahora desde Morena.

Destacaron que Martínez Miranda fue apabullado por el PRI en la elección para elegir gobernador del Estado de México de 1999, cuando el abanderado tricolor fue Arturo Montiel Rojas, quien ganó estrepitosamente la elección y el PRD, con el texcocano como candidato, quedó en un lejano tercer lugar, después del candidato del PAN, José Luis Durán Reveles.

Insistieron que Martínez Miranda tiene un cuestionado historial político en el Estado de México, ya que sus propios compañeros de militancia lo han acusado reiteradamente de aliarse con el gobierno estatal priísta y el llamado Grupo Atlacomulco.

“En los hechos Higinio Martínez siempre ha sido comparsa del PRI y en ninguno de los cargos que ha ostentado se ha enfrentado al aparato político de ese partido o del gobierno estatal, a los que más bien brindó apoyo para sacar adelante sus iniciativas y proyectos”, señaló uno de los inconformes.

Destacó que el auto destape de Martínez Miranda representa un intento desesperado por “agandallarse” una candidatura “que no le corresponde, que no le alcanza y para la cual no ha hecho los méritos suficientes”.

Los militantes de Morena dijeron que no permitirán que Martínez Miranda sea designado candidato de su partido al gobierno estatal, ya que de hacerlo significaría esperar otros seis años por la oportunidad de derrotar el PRI en las urnas y arrebatar a dicho partido la gubernatura del Estado de México.

dhfm