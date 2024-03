¿Un acto de protesta? arman baile del "Payaso de rodeo" en Mazatlán tras polémica sobre música de banda

La música regional está más viva que nunca en el estado de Sinaloa, prueba de ello es el baile de "Payaso de Rodeo" que locales y extranjeros orquestaron en plena calle, durante la protesta de músicos de Mazatlán ante las exigencias de empresarios para regular esta expresión cultural y limitarla en beneficio de sus intereses.

De acuerdo con los empresarios, el "ruido" molesta a los turistas que buscan disfrutar de sus vacaciones en las playas de Mazatlán, un destino atractivo para mexicanos y extranjeros, en donde se ha invertido para ofrecer una amplia cantidad de experiencias para el viajero.

Sigue leyendo:

VIDEO: Reportero se vuelve viral porque se encontró a su mamá en las micheladas mientras trabajaba en una cobertura

¿Prohibirán la música banda en Mazatlán? los mejores MEMES tras quejas de turistas

Bailan Payaso de Rodeo en plena polémica de música regional

Los hechos tuvieron lugar en la manifestación que se organizó en contra de la Alianza Antiruido, cuyo objetivo es evitar que la música de banda toque en las playas a partir de las 19:00 horas, lo que desató el descontento en la comunidad local, quienes argumentan que esto forma parte de sus tradiciones e identidad mexicana, así como su de acervo cultural.

En el video compartido en X se puede apreciar al menos a 20 personas bailando de manera coordinada al son de la canción "Payaso de Rodeo", un éxito musical que rara vez falta en reuniones, bodas y XV años de México.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para estos artistas, ya que hoteles como Double Three By Hilton y Camino al Mar ya han comenzado a implementar restricciones, entre ellas la cancelación de contratos con bandas para sus playas, lo que ha puesto en duda si están comprometidos con el turismo en beneficio de los sinaloenses.

Las movilizaciones también han derivado en enfrentamientos contra las autoridades, tal y como sucedió en la Zona Dorada, en donde manifestantes tuvieron un altercado con elementos policiacos. Pese a que la concentración inició con tintes festivos y júbilo entre los asistentes, pronto la tensión se recrudeció por las disputas que surgieron con las autoridades. Entre los reclamos, se podían escuchar frases como “La música es libre, nosotros también. Queremos trabajar, no estamos pidiendo otra cosa”.

Con información de Manuel Aceves