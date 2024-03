Eco en Instagram: qué es y cómo funciona la nueva herramienta de esta red social

Una de las redes sociales favoritas de muchos internautas es Instagram, la cual se ha vuelto muy popular porque en ella se pueden compartir fotos, videos y subir historias de diversos momentos de las personas, así como interactuar con otros mediante mensajes directos, likes y comentarios. Recientemente lanzó una nueva función llamada Eco.

En sus más de 20 años de historia, Instagram ha experimentado diversas actualizaciones que han permitido que reconocidos influencers, usuarios en general e incluso empresas no duden en continuar en ella, por ello lanzó una nueva herramienta que aún está en fase de prueba, por lo que no todos tiene acceso a ella.

Lanzada en 2010. Foto: Especial

¿Qué es Eco y cómo funciona en Instagram?

Esta nueva herramienta permitirá a los usuarios de Instagram reaccionar a las historias que comparten las cuentas a las que sigues, lo único que tendrás que hacer, una vez que esté disponible para todos, es dar clic en alguna y te aparecerá un emoji de carita feliz en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

Tendrás que hacer prácticamente lo mismo que cuando vas a enviar un mensaje: das clic en el emoji y se mostrará el cuadro de texto para que puedas enviar un emoji o comentar a tu amigo, conocido o influencer sobre su historia, con la novedad de que ahora tus reacciones serán visibles para todos aquellos que también puedan ver la historia.

Si aún no cuentas con esta función, no te preocupes, en cualquier momento aparecerá esa actualización o quizá te des cuenta al recibir una notificación de que alguien más ha reaccionado a tus historias, tal como ocurre cuando alguien le ha dado un "me gusta” a alguna de tus publicaciones o te ha comentado. Lo mejor de todo, es que aunque será visible para todos los que vean tu historia, podrás eliminarla si no es de tu agrado.