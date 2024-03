¿Por qué sonó la alerta sísmica en Benito Juárez hoy 22 de marzo?

Vecinos y trabajadores de la Colonia Benito Juárez reportaron que se activó el sistema de alertamiento sísmico lo que generó que salieran de oficinas y edificios para resguardarse. Sin embargo el Servicio Sismológico Nacional no ha informado de algún movimiento telúrico en la Ciudad de México o en otra entidad al interior del país.

En las últimas horas se han presentado tres sismos en Oaxaca y en Ciudad Hidalgo, Chiapas con una magnitud de 4 grados, por lo que no ameritaba la activación de la alerta sísmica. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Protección Civil de Puebla dio a conocer de un sismo entre Oaxaca y Guerrero que ocurrió alrededor de las 5:07 de la tarde, y aseguró que "no ameritó alerta sísmica".

Usuarios en redes sociales se quejaron de esta alerta por causarles pánico y al percatarse que no había ningún movimiento y por tener que activar sus protocolos de emergencia. Minutos más tarde el Servicio de Alerta Sísmica de México dio a conocer que no se activó porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.