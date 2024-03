Nahle es honesta: AMLO

Sin mencionarla por su nombre y tras señalamientos de que es dueña de un terreno millonario, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que le “consta” que Rocío Nahle, ex secretaria de Energía y candidata de Morena al gobierno de Veracruz “es honesta”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 22 de marzo, se cuestionó que una candidata a gobernar Veracruz tiene un terreno de más de 50 millones de pesos que lo pudo haber adquirido otra vez de prestanombres.

Sigue leyendo:

Rosa Icela Rodríguez destaca ahorro de 40 mil millones de pesos por revisión de contratos de reclusorios

Estrategia de AMLO de “abrazos, no balazos” ha funcionado en Veracruz: Cuitláhuac García

En las instalaciones de la Séptima Zona Naval en Coatzacoalcos, el gobernador, Cuitláhuac García. le aclaró al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se trataba de Rocío Nahle.

Por ello, el presidente López Obrador dijo que “no podemos Meternos en eso”

Sin embargo, expresó “Yo, de manera figurada, todo es de manera figurada, esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, ya ven cómo está la temporada de la piña, la temporada del mango, del chayote, o sea, por cierto, bueno, así, por la temporada, por lo que yo sé, y me consta, esa persona es honesta y como yo soy de aquí, pues yo no le voy a decir, no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que sufrieron”, expresó el mandatario.

AMLO ofreció su conferencia matutina de este viernes 22 de marzo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Gobierno de México

Por ello, el jefe del Ejecutivo dijo que valían más las imágenes y mostró una fotografía de cuando se inauguró un penal en Papantla que hasta la fecha no se ha concluido y en la que aparece el entonces presidente Felipe Calderón, su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, y el gobernador Javier Duarte -los dos últimos presos-.