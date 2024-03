Afirma AMLO que ayuda de VOX a campaña de Xóchitl le favorecerá a la 4T: “nos va a seguir ayudando"

Coatzacoalcos, Ver.- Entre risas y sin decir nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre el ofrecimiento que el partido español de derecha VOX hizo para apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, pues el tabasqueño afirmó que lejos de debilitar a su movimiento de la 4T lo va a favorecer.

Durante ‘la mañanera’ de este viernes, en Coatzacoalcos, Veracruz, el mandatario federal dijo, incluso, que parece que simpatizantes de la 4T están asesorando a la oposición en México. “Dice que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a ser también guerra sucia. Qué bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”, dijo en la 7ª Zona Naval del Puerto de Coatzacoalcos.

Sigue leyendo

Las páginas web de Xóchitl y Claudia

"Tengo a Benito Juárez como referencia y guía": asegura AMLO en aniversario del natalicio del expresidente

"Ni modo que yo termine de asesor"

Ayer, se dio a conocer que Vox, a través de la Fundación Disenso y de Foro Madrid, ofreció apoyo a la campaña de Gálvez para elaborar estrategias de campaña, de cara a las elecciones del 2 de junio. “Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México. Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay matices”, resaltó.

Contó que le han informado de rumores de que gente simpatizante a la 4T están de asesores de sus adversarios, “porque nos ayudan mucho”. “Pero bueno, ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador. Eso sí no, hasta allá no vamos a llegar. Sí se le da consejo a cualquier persona, pero no es para tanto”, dijo entre risas.