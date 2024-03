AMLO reconoce que no hay buena relación con el rey de España, Felipe VI

“No hay buena relación con el rey de España (Felipe VI)”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa de este jueves 21 de marzo.

Argumentó que es porque durante el periodo neoliberal, empresa españolas fueron beneficiadas como Iberdrola y Repsol. También cuestionó que en España vivan los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

Dijo que algunas empresas españolas fueron beneficiadas con los gobiernos neoliberales. Foto: Especial

En la Mañanera manifestó que las relaciones con España están en “pausa”, pero no están rotas, y aclaró que le tiene mucho respeto al pueblo español.

“Al rey de España eso no le gusta porque ya no hay ninguna empresa consentida, y lo otro que seguramente le molestó es que le pedimos de manera muy respetuosa que se ofreciera disculpa porque nosotros íbamos a hacer lo mismo, y ya lo hicimos, a las comunidades indígenas por todos los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonización, y en vez de actuar con humildad; se inconformaron.

“Antes las empresas españolas, no todas, pero algunas hacían lo que querían en México, el presidente que ostentaba el cargo, Felipe Calderón, tenía una empresa española como predilecta, Repsol, y le daba contratos jugosísimos, le dio un contrato para compra de gas”, apuntó.

En las instalaciones de la VIII Región Militar, el presidente reprochó que los que están en contra de su gobierno lo van a acusar con los reyes de España.

“Con el único que no me van a acusar es con el papa Francisco, a lo mejor van, pero no les hace caso el papa Francisco porque es el dirigente político religioso que más admiro, porque es consecuente porque está a favor de los pobres, no está a favor de los potentados.

“El rey de España recibe a todos los que van a quejarse, recibió al presidente de la Coparmex que es una organización supuestamente de empresarios, pero está vinculada. Un partido político, no puedo decir cualquier porque sino, me castigan”, aseveró.

