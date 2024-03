Rosa Icela Rodríguez destaca ahorro de 40 mil millones de pesos por revisión de contratos de reclusorios

Unos 40 mil millones de pesos se ahorrará el gobierno federal por la revisión de los contratos otorgados a particulares para la construcción y operación de reclusorios federales, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las instalaciones de la Séptima Zona Naval en Coatzacoalcos, Veracruz, dijo que los contratos que se entregaron en la época neoliberal tenían una vigencia de entre 25 y 30 años. “Y se combinó con ellos una quita del 15 por ciento que representa 40 mil millones”, enfatizó.

Sigue leyendo:

Afirma AMLO que ayuda de VOX a campaña de Xóchitl le favorecerá a la 4T: “nos va a seguir ayudando"

Estrategia de AMLO de “abrazos, no balazos” ha funcionado en Veracruz: Cuitláhuac García

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que una vez que se terminaba de construir un reclusorio Federal, “la obra le quedaba la empresa, ni siquiera pasaba a ser de dominio público”.

Detalló que en Papantla se inició la construcción de un penal y que desde 2009 no ha concluido. (Foto: Especial)

La secretaria detalló que el municipio de Papantla en el año de 2009 se inició la construcción de un penal que a la fecha no se ha concluido y en el que se han invertido más de 10 mil millones de pesos.

“Hasta la fecha y estamos a 2024, ese penal no ha concluido, en el inter, en el 2014, y después en otro año, pues tuvo diversas inauguraciones sin haber estado concluido y mucho menos con la integración de los reclusos de los internos adentro de las instalaciones, así que todavía hasta la fecha hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República de la utilización de esos recursos, que fueron muchos, más de 10 mil millones de un penal que nunca fue terminado y que fue inaugurado en dos ocasiones”, puntualizó.

Indicó que fueron alrededor de 15 empresas las que participaron a las que se les pagó en su momento pero no concluyeron sus servicios por lo que desde que inició los administración no se les ha dado un pagado un solo peso.

“Y se han dado prórrogas para que se termine, porque eso ha sido la continuación, pero ya nos vamos y no se acabó, y no se ha cumplido con ese convenio, eso es lo que queríamos decir y bueno, han estado los recursos siempre cada año, pero no se gastan y este contrato se hizo con el integrador que es el dueño de un medio de comunicación de El Financiero. Entonces la parte que corresponde a que nosotros podamos dar por concluido y que lleguen los presos pues no se puede hacer porque no se ha concluido y no han cumplido con este contrato”, argumentó.

Al final de la conferencia de prensa matutina, se mostró una fotografía de una de las inauguraciones de ese penal en la que se observa el entonces presidente Felipe Calderón y a su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, actualmente preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.