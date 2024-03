¡Justicia para Randy! Perrito que murió acuchillado en Nuevo León

Los ambientalistas de todo México están de luto, pues el perrito Randy no resistió y a pesar de los esfuerzos falleció. Hoy levantan la voz pidiendo justicia por su vida, pues fue acuchillado, lo que le generó una hemorragia que a pesar de los esfuerzos médicos no resistió. Por lo que el can perdió la vida.

Según los informes médicos compartidos a través de redes sociales, Randy tuvo varios paros cardiacos, el último terminó con su vida. La Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo, señaló que el animalito fue acuchillado en la la colonia La Unidad, en Nuevo León. Y hasta el momento las autoridades han compartido que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para proceder legalmente contra quién resulte responsable.

Maltrato animal en México

Según información oficial siete de cada diez mascotas en México, sufren de maltrato. Se calcula que el 69.8% de los hogares del país tienen al menos una mascota, lo que suma un total de 80 millones animales domésticos. Y al rededor de 88 millones de perros y gatos viven en las calles, según datos del índice de Mascotas sin Hogar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es el tercer país en América Latina en maltrato animal y en primer lugar en perros callejeros, supuestamente, el 70% de los animales domésticos que viven en el país, están en situación de calle.

¿Por qué tantos animales de compañía viven en la calle?

Según datos del INEGI, estas son las razones por las que hay tantos animales en situación de calle:

- Fueron un regalo, por lo tanto no tenían planificado el cuidado de un perrito o un gatito

-Porque crecieron más de lo previsto

-Cambio de residencia

-Gastos en la alimentación y salud