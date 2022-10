Roban a Randy, perrito héroe que frustró un asalto y ahuyentó a los criminales en gasolinera de Tamaulipas

Su gratitud y heroismo le valieron fama nacional, pues Randy, un perrito adoptado por los trabajadores de una gasolinera, frustró un asalto hace algunos años. El video de la admirable acción se hizo rápidamente viral y hace unas semanas volvió a tomar impulso por las personas que querían recalcar la lealtad de los animales, sin embargo, alguien vio la grabación y decidió llevarse al can, sustrayéndolo de su hogar en la estación de Ciudad Madero, Tamaulipas.

De acuerdo a la asociación Mexipatitas -que se dedica a la adopción responsable de animales de compañía- el perrito se encontraba en la gasolinera, su hogar, cuando un auto Nissan Sentra, color blanco llegó al lugar y lo subió, huyendo con él. Los trabajadores no pudieron hacer nada para evitarlo e incluso pensaron que se lo habían llevado para bañarlo, pero no lo regresaron, han pasado varios días desde que lo robaron.

Para los trabajadores de la gasolinera no era extraño que las personas se acercaran a Randy para brindarle ayuda de diversa índole, pues desde enero de 2019 que frustró el asalto el can adquirió bastante fama y se ganó el cariño de mucha gente, pero no imaginaron que alguien se lo llevaría, por lo que piden ayuda para localizarlo.

Las vicisitudes de Randy

La vida del perrito cambió cuando se acercó a los trabajadores de una gasolinera quienes vieron que tenía una afección en la piel y decidieron brindarle ayuda, aunque no tenían la idea de adoptarlo se encariñaron con él, por lo que una vez que se curó lo siguieron alimentando y le dieron un lugar para dormir. Conforme pasó el tiempo se incorporó a las funciones propias del lugar y se acercaba a los clientes que llegaban a cargar gasolina, quienes acudían gustosos de verlo.

Tras su heroico acto el perrito adquirió fama y más personas lo buscaron para brindarle algún tipo de ayuda, la solidaridad de la gente se hizo presente cuando el can fue atropellado. También le detectaron larvas en su corazón y aunque el pronóstico no era alentador ha reaccionado favorablemente.

Otro robo de perrito en Tamaulipas

Hace un par de semanas se dio a conocer la historia de Don Mario y Peluchín, su perrito guía. El hombre es invidente y vive en condición vulnerable. Un día al salir de una cafetería los ocupantes de un automóvil le robaron a su amigo, causándole un gran dolor, pues es su único compañero de vida y su ayuda para poder moverse en las calles.

Tras la denuncia en redes sociales del caso, la solidaridad de los internautas entró en acción y el lomito pudo volver con su dueño. El conmovedor encuentro fue captado en video. El perrito fue encontrado en Veracruz, como en el caso de Randy, no se sabe quién y con qué intención se los llevó.

