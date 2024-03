Costco México: qué día y por qué cerrará sus sucursales

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y durante esta celebración religiosa, algunas tiendas no abrirán, tal es el caso de Costco, la segunda cadena más grande del mundo de tiendas de autoservicio, en la que es posible adquirir grandes cantidades de un determinado producto a un costo menor.

Es por esto que esta tienda se ha convertido en una de las favoritas de muchas personas en México, debido a sus diferentes ofertas a lo largo del año, así como por la variedad de artículos que se pueden encontrar en ella. Se ha vuelto para muchos consumidores, una de las mejores opciones para surtir su despensa. Por ese motivo, debes tomar tus precauciones, pues no abrirá un día.

Es una de las tiendas favoritas de muchos mexicanos. Foto: Especial

¿Qué día no abrirá Costco y por qué?

Si tú eres uno de los tantos consumidores asiduos de Costco, debes anticipar tus compras de Semana Santa, ya que el próximo 31 de marzo ninguna de sus 41 sucursales abrirán en el país ni en las de Estados Unidos, debido a que es domingo de Pascua, y ese día descansarán sus empleados.

Respecto a la tienda en línea, tal como se puede observar en su anuncio, Costco ofrecerá sus servicios de forma habitual, las 24 horas del día, en tanto que sus estaciones de gasolina permanecerán cerradas.

Anticipa tus compras. Foto: Facebook/Costco México

Los horarios de servicio de las tiendas Costco en México

Una vez que acabe el domingo de Pascua, las 40 sucursales continuarán brindando sus servicios de manera habitual, es decir, de lunes a viernes de 10:00 A.M a 8:30 P.M., los sábados de 9:30 A.M. a 9:00 P.M. y los Domingos de 10:00 A.M. a 8:00 P.M.