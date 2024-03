¿Qué es Cuacolandia el santuario que manejaba la activista Elena Larrea?

El miércoles 20 de marzo del 2024 falleció la actriz y activista Elena Larrea, conocida por ser la fundadora del santuario Cuacolandia, un espacio que busca proteger a los caballos, mulas, yeguas y burros del maltrato y el abuso animal. Este lugar busca generar espacios seguros para estas especies que comúnmente son utilizadas para facilitarle la vida a los humanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México ocupa el tercer lugar en casos de maltrato animal en todo Latinoamérica. Según dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en México se matan cada año cerca de 579 mil 983 caballos, sin embargo no se cuentan a aquellos matados en clandestinidad, por lo que el registro podría ser de aún más animales que no se han contabilizado.

¿Qué es Cuacolandia?

Cuacolandia se encuentra en Haras del Bosque, en Puebla, buscan rescatar equinos de condiciones de maltrato y abandono para brindarles una vida digna y respetuosa. El Santuario protege a los équidos que alguna vez las autoridades decomisaron por explotación y abuso. Pero no sólo buscan rescatarlos, también generar conciencia sobre la vida de estos animales.

“En México existen miles de equinos trabajando en condiciones deplorables, heridos, desnutridos, muchos de ellos trabajando con fracturas, sin revisiones médicas. Los animales están aquí en la tierra con nosotros”, Cuacolandia.

En el lugar también ofrecen terapias como la equinoterapia y psicoterapia, en la que no sólo se asegura que los animales no sean maltratados, sino que también puedan ayudar a través de vínculos con las personas. Este tipo de actividades no requieren trabajo forzado de los caballos. Por lo que gracias a esto pueden generar recursos para seguir manteniéndose, además de que pueden recibir donaciones desde los 150 pesos mexicanos hasta los 1050 pesos.

Maltrato animal en México

Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México es el segundo país productor de carne de caballo en el mundo, en primer lugar se encuentra China. La mayoría de estos animales que son asesinados para su consumo, no fueron criados para eso, provienen de trabajo forzado o shows en espectáculos. En donde les administran sustancias que no son pensadas en el consumo humano, lo que ocasiona un riesgo a la salud, debido a que en México no se permiten granjas para criar caballos para consumo.

De hecho, en 2013 el Senado presentó una iniciativa que busca que el consumo de esta especie, cese por el bien de la salud de las personas que lo consumen. Aunque no siempre los consumidores están conscientes de lo que compran, pues es vendida como carne de res, según la Universidad Nacional Autónoma de México.