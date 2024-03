AMLO baja Mañanera del 8 de marzo por orden del INE: “están contra nosotros"

Al confirmar que acataron bajar de las redes oficiales la Mañanera del 8 de marzo como le instruyó el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles que su gobierno está “aguantando intolerancias” y “mucha censura” por parte de las autoridades electorales, pero aún así, dijo, seguirán adelante.

En la Mañanera que Presidencia bajó de sus plataformas, incluida la versión estenográfica de la misma, López Obrador sugirió llevar las manifestaciones del movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos a los mítines de los tres candidatos presidenciales, y no sólo a los eventos de la oficialista Claudia Sheinbaum, como amagó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas para exigir la resolución de sus demandas.

El mandatario federal detalló que ayer les llegó la notificación. Foto: Especial

Sigue leyendo:

AMLO reitera a Salinas Pliego oferta de "quita” sobre deuda fiscal

AMLO asegura que no aceptará deportaciones de Texas

“Ya la bajamos, sí, estamos cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones, antes de que las emitan ya las cumplimos”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.

El mandatario federal detalló que ayer les llegó la notificación para bajar en un lapso de seis horas una de sus conferencia, y entre risas dudó precisar cual para evitar otra sanción. Sin embargo, no se detuvo y lanzó la crítica.

“Pero véanla ustedes para que tengan una idea de cómo están contra nosotros, lo voy a decir así en términos muy generales, en el sentido figurado.

“Hubo un hecho aquí escandaloso, un acto de provocación, mostramos hasta los tiradores, ¿se acuerdan?, pero se dio a conocer también una declaración de una persona en donde decía que iban a ir a las campañas, que iban a ir a las campañas. Y yo hice un llamado para que no hicieran eso, y por eso, porque hice el llamado, que no hicieran eso, porque no tenía que ver una cosa con otra, porque una cosa es lo electoral y otra cosa es lo que estamos tratando aquí”, dijo.

López Obrador dijo que ante las censuras, a su gobierno le han servido mucho las Mañaneras.

“Nos ayudado mucho porque podemos ejercer nuestro derecho de réplica, aunque padecemos de mucha censura, sin embargo, respetando la ley, aguantando intolerancias, censuras seguimos adelante”, resaltó.

BRC