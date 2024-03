AMLO reitera a Salinas Pliego oferta de "quita” sobre deuda fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró al empresario Ricardo Salinas Pliego su oferta de llegar a “quitas o acuerdos” para reducir su deuda fiscal con el SAT, sin esperar la resolución en tribunales. Y es que el mandatario expresó su deseo de que el tema quede resuelto antes de terminar su mandato, el 30 de septiembre de este año.

“Sí, todo lo que la ley nos permita hacer. Nosotros como servidores públicos también tenemos límites”, respondió al ser cuestionado si buscarían llegar a acuerdos sobre el tema fiscal.

AMLO insistió en llegar a acuerdos con Salinas Pliego para reducir deuda fiscal. Foto: Especial

Minutos antes, las autoridades fiscales del Gobierno Federal señalaron que las empresas de Salinas Pliego, como Elektra y Total Play, suman un adeudo de 63 mil millones de pesos en pago de impuestos a la hacienda pública.

López Obrador aclaró que, a diferencia del caso del gobierno de Vicente Fox que devolvió miles de millones de pesos del pago de impuestos a la empresa Jumex, su administración no hará lo mismo. Explicó que la reducción que ofrece es sobre adeudos por el pago de multas, recargos y actualizaciones, no por deudas de IVA o retenciones a sueldos y salarios de trabajadores.

“Entonces, nosotros sí podríamos (reducir la deuda de Salinas Pliego), porque les pregunté (a su equipo) cuando se hizo un planteamiento de uno de estos juicios, y ellos me respondieron que sí se podía. Y les dije no en todo, si en una parte cuánto se les podría descontar.

“Del total de los 20 mil en aquel entonces quedaban 14 con quitas, por recargos, multas, actualizaciones, pero no aceptó Ricardo y le pedí al fiscal que lo planteara, para que se llegara a un acuerdo como lo hemos hecho en otros casos con contratos, en vez de ir al pleito vamos a buscar el acuerdo siempre y cuando se beneficie a la Hacienda Pública”, dijo.

Sin embargo, el mandatario descartó una nueva reunión con Salinas Pliego para llegar a un acuerdo, y dijo que en ese caso “lo mejor es que resuelvan los jueces”. Recordó que el Gobierno Federal ya le lanzó la oferta de reducir la deuda, pero no aceptó.

“Entonces, cuando él manda a decir que no quiere, yo digo pues Dios existe, sí, me protege mi ángel de la guarda porque se acepta (Salinas) Álvaro podría imaginar cualquier cosa, pero a él le generaría dudas, pero a mis adversarios, a sus amigos de Ricardo Salinas, de mis amigos de clase, no de escuela sino de clase social, qué pasó ahí”, dijo.

López Obrador dijo que confía que el Poder Judicial resuelva “este caso y lo haga con prontitud, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede este asunto ahí pendiente”.

Al respecto, Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que hay condiciones para que los tribunales colegiados resuelvan los 17 juicios contra Salinas Pliego.

“Ya está esto en segunda instancia; ya en primera instancia le dieron la razón al servicio de administración tributaria, ya en algunos casos la Corte los regresó. Entonces, desde nuestro punto de vista hemos comentado con los magistrados responsables de estos casos y ya están en tiempo para poder resolver. Ellos ya tienen toda la información”, dijo.

