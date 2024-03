“Que Ricardo Salinas presente pruebas”, dice AMLO sobre supuesto desvío de millones de pesos de Pensión Bienestar

Este miércoles 20 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el empresario Ricardo Salinas Pliego presente las pruebas del supuesto desvío de millones de pesos en las pensiones para adultos mayores.

"Sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de Bienestar de los adultos mayores, dónde están las pruebas, que presente las pruebas", expresó durante su conferencia de prensa.

"Lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas actuamos, nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo, en mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad", agregó el tabasqueño.

Grupo Salinas adeuda 63 mil millones de pesos

Durante la conferencia, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dio a conocer que Grupo Salinas sólo ha pagado 4 mil 868 millones de pesos, por lo que al día de hoy adeuda un total de 63 mil millones de pesos, 53 mil millones de pesos por juicios fiscales anteriores y en proceso, así como 10 mil millones de pesos más de créditos fiscales en la actual administración.

Al respecto, el presidente dijo que no se trata de algo personal, sino sólo de informar a la gente. "Podemos tener diferencias, siempre he dicho que es importante la pluralidad y garantizar el derecho a disentir", agregó.