AMLO asegura que no aceptará deportaciones de Texas

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la posible entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, Estados Unidos. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, enfatizó que el Gobierno de México no aceptará deportaciones desde Texas.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores fijará la posición de gobierno de México ya que se debe esperar si entra en vigor porque aún no se define.

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará la posición de gobierno de México. Foto: Especial

“Todavía no está definido, un día la corte federal resuelve que no procede lo que quiere el gobierno de Texas y al día siguiente dice que sí y todavía en la tarde-noche volvieron a negar la autenticidad de la ley de Texas, entonces vamos a esperarnos”, manifestó.

Sigue leyendo:

Crecen 22% las deportaciones de EU a México

Incrementa EU número de deportaciones de mexicanos

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo Federal calificó la ley texana SB4 de draconiana y anticristiana.

“Estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta violatoria de preceptos, de normas, de ls convivencia humana, no solo del derecho internacional sino hasta violatoria de la Biblia y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos”, recalcó.

Dijo que sí se aplica esa ley es violatoria del derecho internacional.

“No se puede tener una legislación que corresponde al fuero federal, es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los que vivieran en México transitaran por Tamaulipas aplicará una ley en contra de los texanos que viajarán a México o transitaran por Tamaulipas, no les corresponde a los gobiernos estatales de acuerdo a nuestra constitución todo lo relacionado con política exterior, pues es lo mismo el Gobierno Federal en Estados Unidos está en contra de esta decisión.

“Y no queremos adelantar este lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas, el gobernador y todos estos antinmigrantes, antimexicanos hacer si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, Nosotros no aceptaríamos una vez lo adelanto del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, destacó.

Ayer por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la ley SB4 en Texas criminaliza a los migrantes para frenar el flujo de personas y advirtió que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones que provengan de ese estado.

BRC