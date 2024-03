Publicación en redes de un supuesto tiroteo en la Prepa UdeG moviliza policía de Guadalajara 

Una publicación en redes sociales, que aparentemente trascendió más allá de una supuesta broma, alertó a las autoridades sobre un supuesto tiroteo en la Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La publicación de una fotografía de un supuesto estudiante cuyo rostro se tapa con un teléfono celular en una mano y un arma en otra, se acompaña de un mensaje que dice:

"Chavales chavalines se viene tiroteo en prepa 12, será el mayor evento en la historia de twitch", mensaje que se acompaña, según la captura de pantalla, de la canción "Walk Into the Darkness", del grupo Insane Clown Posse.

El joven bromeó con que habría un tiroteo en su escuela Foto: Especial

Directivos siguen protocolos de seguridad

De manera preventiva las autoridades de la Comisaría de Guadalajara se trasladaron a la escuela y los directivos señalaron que aparentemente se trató de una broma por parte de los alumnos.

"A través de redes sociales detectamos amenazas sobre los asesinos de preparatoria número 12 y de manera simultánea se comunica con nosotros el director de dicha preparatoria. Inmediatamente acudimos aquí al lugar para darle la atención inmediata al tema, el cual ya en la entrevista con el director nos hace mención que se deriva de un estudiante de un estudiante que pertenece a la misma preparatoria y que era una broma. A lo que refieren era una broma. De cualquier manera nosotros estábamos descartando cualquier situación que se pudiera presentar en el lugar", explicó Ismael Ramírez, comisario de la región de la crucería de Guadalajara.

La publicación es de un estudiante de la Preparatoria del turno matutino, y que los directivos del plantel tomarán cartas en el asunto debido a que al momento de alertarles, el alumno no se encontraba en el plantel.

Destacaron que el alumnado no entró en alarma y continuaron con sus actividades con normalidad.

La supuesta broma se dio de manera interna en el plantel y serán las autoridades universitarias quienes tomarán las medidas que correspondan.

Alumno se disculpa por supuesta broma

El autor de la publicación que alertó a la comunidad de la Preparatoria No. 12 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se disculpó a través de sus redes sociales por lo sucedido y además de reconocer que él había sido el autor de la broma, se disculpó y se comprometió a no repetirla.

El joven se disculpó a través de su cuenta de Instagram Foto: Especial / IG

A través de su perfil de Instagram, el usuario identificado como "makarov_doll", publicó: "En cuanto a mí, no voy a volver a salir a ningún lugar, o posiblemente me vaya del estado por un tiempo, una vez más pido mil disculpas por lo ocurrido, juro por Dios que era solamente una broma que no creí que vería tanta gente".

Esta supuesta broma ocurre a unos días de que se registró un doble feminicidio al interior de u a universidad privada ubicada en Boulevard Marcelino García Barragán y Olímpica a metros de la Preparatoria 12 que se ubica en Boulevard Marcelino García Barragán y Corregidora, ambas en Guadalajara.

DRV/TJM