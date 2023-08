Ricardo Villanueva, rector de la UdeG pide hallar a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: "No debe politizarse

Cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno en Jalisco el pasado viernes por la noche cuando se dirigían a una feria en este municipio. Uno de ellos es estudiante de sexto semestre de Ingeniería Industrial en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Las edades de todos ellos oscilan entre los 20 y 21 años, las autoridades comenzaron las labores para encontrarlos. Lo que se sabe es que fueron vistos la noche del viernes cuando viajaban en un Volkswagen Jetta en color café con placas JTJ-8638 cuando se dirigían a una feria. Sus nombres son los siguientes:

Roberto Olmeda Cuéllar.

Diego Lara Santoyo.

Uriel Galván.

Jaime Adolfo Martínez Miranda.

Dante Hernández.

No es la primera vez que desaparecen varios jóvenes

Esta es la segunda desaparición masiva en la Región Altos en menos de un mes, la primera es la ocurrida etre el 27 y 28 de julio, cuando cuatro mujeres desaparecieron en el municipio de Encarnación de Díaz, municipio colindante con Lagos de Moreno, se trata de las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño, así como Beatriz Hernández Martínez, pareja de Rosa Olivia.

Al respecto, el coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben explicó que al parecer los jóvenes ya estaban en la Feria el pasado viernes y cuando quedaron de verse con otro amigo, al no llegar al punto acordado, informa a la familia quien se pone en contacto con las autoridades al no tener comunicación con ellos.

"De momento no se presume que sea un hecho de violencia, es una inlocalización, no hay, vuelvo a lo mismo, un hecho de violencia de por medio, al menos no confirmado por los registros y testimonios recabados por la Fiscalía", refirió.

Sus familias exigen que los encuentren

Este domingo por la mañana, familiares de los jóvenes se manifestaron en el municipio, al momento en que se realizaba el partido de futbol entre Lagos de Moreno y Teocaltiche como parte de La Copa Jalisco y el presidente municipal, Tecutli Gómez, dijo que ya se realizan operativos coordinados con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD), sin embargo aún no hay avances en su localización.

Uno de ellos estudia en CULagos

Roberto es estudiante del Centro Universitario de los Lagos (CULagos), y el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva dijo que ya está en contacto con la rectora del CuLagos, Gloria Angélica quien tiene contacto con la familia del joven.

"Hemos estado en comunicación con la familia, tanto la Coordinación de Seguridad como las autoridades del Centro Universitario de Lagos de Moreno, desde el primer día estamos en comunicación con la familia, seguiremos levantando la voz para que esa seguridad que nos debe garantizar el Estado, que es la agenda más importante que estamos viviendo los jaliscienses y los mexicanos del tema de los desparecidos, las autoridades nos garanticen esa seguridad ", señaló Villanueva. Añadió que este lunes se reunirá con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra con quien abordará este tema.

El rector de la UdeG pidió a las autoridades trabajar en el caso

Ricardo Villanueva refirió que temas de seguridad no deben politizarse y que los indicadores no significan mucho porque la desaparición de una sola persona es muchísimo y es necesario avanzar en conjunto las instrucciones de cualquier orden de gobierno y que la UdeG también busca aportar para resolver este flagelo de la inseguridad.

"Me gustaria ver un gobierno más empático en donde se entiendan que las cifras no resulven nada, que los indicadores decir que bajamos un indicador o no, no nos resulve nada porque uno es mucho, es muchisimo, pero también creo que solo señalándonos entre instituciones tampoco vamos a ganar gran cosa, es momento de actuar".

Finalmente, el Rector adelantó que se trabaja con la actual administración estaral para integrar un registro de personas desparecidas.