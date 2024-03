Fiscal de Jalisco: la Guardia Nacional y localización de vehículo ayudaron a encontrar a Jaime Barrera

La localización del vehículo en donde fue plagiado el periodista Jaime Barrera, ayudó para establecer un operativo en la Zona Valles donde fue auxiliado la madrugada de este miércoles en Magdalena, Jalisco, por elementos de la Guardia Nacional.

El Fiscal del estado, Luis Joaquín Mendez Ruiz, señaló que la localización fue por parte de la Guardia Nacional y una vez que declare el periodista, se valorará qué es lo que se puede hacer público.

De acuerdo con el Fiscal, su localización fue por parte de la GN. Foto: Especial

"Teníamos el dato de la privación violenta con gente armada y por las primeras versiones que escuchamos de Jaime en algunos medios, confirma que efectivamente se lo llevan por la fuerza, obviamente contra su voluntad, entonces esa parte creo que queda ahí reafirmada. De todas formas seguimos trabajando porque necesitamos documentar y reforzar esa hipótesis y continuar con la investigación", refirió el Fiscal.

Por ahora están atendiendo al periodista para verificar su salud y están en espera de que declare sobre estos hechos, y esclarecer los motivos, porque, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no fue ni secuestro ni robo.

"E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa y tenemos que entender qué fue. Y necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime, por supuesto, por parte de la Fiscalía, y a partir de eso avanzar".

En rueda de prensa, Alfaro insistió que en la entidad hay condiciones para que se ejerza el periodismo y lamentó estos hechos por lo que también reconoció que es necesario revisar los mecanismos de protección tal y como lo ha declarado el periodista Jaime Barrera en diversos medios tras estar de nuevo en casa.

"Vamos a dar con los responsables. El trabajo de la Fiscalía permitió generar mucha información. Hablaba ahorita de cómo la información que se generó, particularmente después de encontrar el vehículo en el que se llevaron a Jaime, no el de Jaime, sino el otro, se pudo ajustar el operativo de búsqueda. De donde estábamos trabajando se pudo mover hacia la zona Valles, pero también se generó mucha información que evidentemente por estar la investigación abierta no se va a aportar en este momento. Pero tenemos que dar con los responsables de los hechos".

El mandatario lamentó que actores políticos buscarán lucrar con estos hechos en donde participaron más de 300 elementos de distintas corporaciones municipales, estatales y federales.

Así, la investigación continúa y aunque los oficios para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, en el Estado se trabajará en coordinación para poder esclarecer los hechos.

Por lo pronto, el periodista está siendo resguardado por la Guardia Nacional y se espera que solicite la adhesión al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El próximo lunes, se espera que retome sus actividades en los medios de comunicación donde colabora.

Finalmente, el mandatario aclaró que la atención especial en este caso atiende, dijo, "al respeto que tiene" a quienes ejercen la profesión de periodistas.

"Cuando se hablaba de que por qué una atención especial a este asunto, porque en lo personal yo respeto mucho la función que ustedes hacen, respeto mucho la función que ustedes hacen. La relación entre el gobierno y los periodistas no siempre es sencilla, es complicada, a veces es tensa, pero el respeto debe de prevalecer siempre y sobre todo una cabal comprensión de la importancia de su trabajo y tenemos que garantizar que lo puedan hacer con toda libertad, eso por supuesto es una prioridad y yo creo que este hecho nos debe de servir para ajustar algunas cosas".

