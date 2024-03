Stratego Firma presentó un análisis del escenario laboral en México

Así lo expuso Omar Cruz, Director de Operaciones Jurídicas de Stratego Firma, una empresa de servicios jurídicos especializada en material laboral, originaria de Guadalajara y que se encuentra en expansión al estado de Guanajuato.

Durante una reunión con una treintena de empresarios, Stratego presentó un análisis del escenario laboral en México, que implica factores externos, como las condiciones económicas globales, los acuerdos comerciales internacionales y los avances

tecnológicos.

Mientras que también existen factores internos como inversión en infraestructura y tecnología, política gubernamental y reformas laborales.

Omar Cruz explicó una visión general de los cambios en la legislación laboral del 2023, entre los que se encuentran el incremento de los días de vacaciones, la aprobación del Convenio 190 de la OIT, sindicalismo y negociación colectiva, publicación de la NOM de Teletrabajo, la actualización de la tabla de las enfermedades de trabajo, el incremento al salario mínimo y las nuevas disposiciones de seguridad social.

En el escenario próximo, están en discusión las reformas sobre la reducción de la jornada laboral (de 48 a 40 horas), el doble aguinaldo (de 15 a 30 días), la prima vacacional, los nuevos días de descanso obligatorio, prima de antigüedad y la Ley Silla.

El abogado especialista, explicó la importancia y los retos de que las empresas estén al tanto de estos aspectos.

“Sin duda el hecho de implementar las políticas y las estrategias adecuadas que tiene que tener la empresa tanto en aspectos organizacionales como documentales, tenemos que vigilar que no solo dejemos la situación en los documentos, sino que lo llevemos a la práctica y que esa práctica sea evaluada, que no llegue una autoridad inspectora y que a partir de eso digamos ya cumplí”.

Indicó la importancia de que realmente se implementen y se desarrollen las estrategias, para que

En entrevista, afirmó que el estar al corriente, indudablemente impacta en la competitividad de una empresa.

“En aspectos de licitaciones públicas por ejemplo, no me preguntan cuántos casos ganaste, me preguntan, qué capital humano tienen, qué tanta infraestructura tienes, si yo como empresa, invierto en la organización y en el cumplimiento laboral indudablemente puedo ganar clientes que me van a llevar a ser más competitivo y por ende a tener una retribución mejor para todos”.