¿El Mencho está muerto? La DEA pone punto final a los rumores sobre el líder del CJNG

Desde hace algunos meses comenzó a difundirse, en internet y medios de comunicación, el rumor sobre la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, las especulaciones tomaron fuerza el pasado mes de diciembre, cuando el canal de Youtube "Doble RR Records" lanzó un corrido que confirmaría el deceso del también apodado "Señor de los Gallos".

Ahora, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) rompió el silencio y uno de sus directivos, en la ciudad de Los Ángeles, reveló - en entrevista para Univisión Noticias - la verdad detrás de los rumores sobre la presunta muerte de "El Mencho".

Sigue leyendo:

3 Corridos presuntamente dedicados a “Tony Montana”, hermano detenido de “El Mencho”

Detienen a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de "El Mencho", fundador del CJNG

"El Mencho" es buscado por las autoridades de Estados Unidos. Foto: DEA.

¿"El Mencho" está vivo o muerto?

De acuerdo con información ofrecida por Matthew Allen, director de la oficina en Los Ángeles de la DEA, las autoridades estadounidenses no pueden afirmar si el capo sigue con vida o no, ya que los rumores sobre la muerte de Nemesio Oseguera no son nuevos y todo podría tratarse de una estrategia implementada por el propio CJNG, esto con el objetivo de hacer creer a sus enemigos que la organización esta "débil", cuando en realidad está mas fuerte que nunca.

"He escuchado muchos rumores y siempre hay algo que dice que ‘El Mencho’ está enfermo y en su lecho de muerte. Quizás sea verdad, no lo sé con certeza. O tal vez sea información errónea que él difunde para que otras personas crean que está débil cuando en realidad es muy fuerte", dijo Allen para la cadena Univisión Noticias. Agregó que "El Señor de los Gallos" vive muy aislado, por lo que arrestarlo sería bastante difícil, aunque "eso dependería de las autoridades mexicanas y sería muy sangriento".

Autoridades de la DEA no pueden confirmar si "El Mencho" está vivo o muerto. Foto: especial.

¿Qué dice el corrido sobre la muerte de "El Mencho"?

El canal de Youtube "Doble RR Records" aumentó los rumores sobre la muerte de "El Mencho", tras lanzar una canción titulada "Ya se fue", un corrido que presuntamente estaría dedicado a Nemesio Oseguera. El video musical cuenta con más de 100 mil reproducciones y los comentarios tuvieron que ser desactivados, debido al fuerte debate que se presentó en la plataforma. Los autores de la pieza tampoco especificaron si la melodía retrata una realidad o se trataría de un hecho ficticio.

"Hoy sus gallos ya no cantan, están tristes. ¡El señor Mecho se fue! Murió como siempre quiso, tranquilo, sin hacer ruido, reservado siempre fue", se escucha en uno de los versos de la canción que presuntamente estaría dedicada a Nemesio Oseguera. Otra estrofa hace referencia que el líder del CJNG perdió la vida: "fuerte se nota su ausencia, al fin cayó la cabeza, la muerte llegó por él. Mientras vivo nunca pudieron tocarlo, muerto ya o podrá ser".

Un corrido incrementó las especulaciones sobre la muerte del líder del CJNG. Foto: captura de pantalla.

¿De qué está enfermo el líder del CJNG?

Los rumores sobre la muerte de Nemesio Oseguera se incrementaron, luego de que se dio a conocer que el líder del CJNG padece de insuficiencia renal, según información recabada en el libro "El Amo de Jalisco", escrito por el periodista Ricardo Ravelo. Se trata de una enfermedad que requiere varios cuidados y procedimientos médicos.

El Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) explica que una persona es diagnosticada con insuficiencia renal cuando su función renal disminuye a menos de un 15 por ciento de lo normal; en otras palabras los riñones pierden la capacidad de filtrar desechos sanguíneos. Se trata de una enfermedad que no tiene cura, por lo que los pacientes deben recibir un trasplante de riñón o someterse a constantes diálisis, para filtrar la sangre dentro de su organismo.