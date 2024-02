"Salvemos a Benito" convoca a manifestación para frenar las corridas de toros en México

Luego de lograr de forma exitosa la reubicación de la jirafa Benito, la organización en pro de los animales llamada “Salvemos a Benito” pretende aprovechar el impulso que han tenido y ahora van contra las corridas de toros pues hicieron un llamado a todos sus simpatizantes para que se manifiesten en todas las plazas del territorio nacional donde se lleven a cabo eventos de esta disciplina, la cual, catalogan como una práctica vergonzosa.

Fue a través de sus distintas redes sociales donde la referida organización convocó a todos sus simpatizantes para que se manifiesten en contra de la tauromaquia en todas y cada una de las plazas del país donde se realicen este tipo de eventos y para acompañar su texto difundieron una serie de fotografías en las que mostraron la imponente belleza de los toros de lidia y lo que llamó la atención fue que hicieron un fotomontaje donde mostraron a un toro con una parte de su pelaje como si fuera el de una jirafa haciendo alusión a Benito, además adoptaron un nuevo eslogan para su lucha el cual es “Toros somos Benito”.

Sigue leyendo:

Hilda Tenorio: el papel de las mujeres en las corridas de toros

Plaza México: repliegan a manifestantes que protestan durante la corrida de aniversario

"Salvemos a Benito" convocó a manifestaciones en todas las plazas de toros en México. Foto: X: SalvemosABenito

“’Salvemos a Benito’ convoca a todos los mexicanos y mexicanas sensibles y empáticos con los animales, a manifestarnos en cada plaza de toros para protestar por estas prácticas vergonzosas que muestran lo peor de la especie humana. Detengamos esta barbarie, que los ojos de nuestros niños no se contaminen con el horror de esta abominable tradición. No a la matanza de animales para diversión. No a la tauromaquia. Que se cierren para siempre las plazas de toros. Vergüenza de la humanidad. Toros somos Benito. Salvemos a los Toros”, fue el texto que escribió la referida organización.

Como era de esperarse, esta convocatoria de “Salvemos a Benito” tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que hasta el corte de esta redacción el referido post de la organización en pro de los animales ya acumula más de 13 mil impresiones, además, en la caja de comentarios se pudieron ver todo tipo de comentarios de apoyo, además, algunos internautas en pro de las corridas de toro también aprovecharon para exponer su punto de vista respecto al tema y se originó un intenso debate entre ambas partes.

La Monumental Plaza de Toros México renudó sus corridas. Foto: IG: laplazamexico

Se espera que sea el próximo viernes 9 de febrero cuando representantes de “Salvemos a Benito” acudan a la Monumental Plaza de Toros México para realizar su primera manifestación en contra de la tauromaquia pues es en este sitio donde se ha concentrado la mayor parte de la polémica durante las últimas semanas.

“Salvemos a Benito” quiere ayudar a dos elefantas y una jirafa

Además de luchas en contra de la tauromaquia, la organización “Salvemos a Benito” se encuentra impulsando un par de campañas para ayudar a que una nueva jirafa y un par de elefantas puedan ser rescatadas de los lugares en los que viven y que, como “Benito”, puedan tener un espacio digno en “Africam Safari”.

"Salvemos a Benito" pretende ayudar a otros animales. Foto: X: SalvemosABenito

La jirafa que pretende ayudar “Salvemos a Benito” es propiedad de la influencer Nirvana Hank, mientras que Ely y Gipsy son actualmente huéspedes en el Zoológico de San Juan de Aragón en la CDMX, no obstante, todavía no han tenido una respuesta de las autoridades ante estos casos