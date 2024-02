Hilda Tenorio: el papel de las mujeres en las corridas de toros

En entrevista para el Heraldo Televisión, Hilda Tenorio, torera profesional, habló sobre su trayectoria, la cual empezó en la Monumental Plaza de Toros México el 28 de febrero de 2010, cuando recibió la alternativa de su padrino Manolo Mejia, siendo la primera mujer en tomar el título en el inmueble, a la corta edad de 15 años, un mérito impresionante.

Hace 5 años sufrió una cornada en el rostro que casi le cuesta la vida; sin embargo, esto no fue impedimento para que regresara a las corridas, pues este próximo viernes 9 de febrero a las 8 de la noche, luego de 16 actuaciones como torera veterana, vuelve al lugar que la vio surgir, para fungir como madrina de Paola San Román y Rocío Morelli en un evento nocturno dedicado a las mujeres que se dedican al toreo.

Hilda Tenorio regresa a la Monumental Plaza de Toros México

Foto: Plaza de Toros México

El machismo en las corridas de toros

La torera profesional explicó que se trata de un ambiente compuesto por puros hombres, por lo que tuvo que luchar contra corriente para poder abrirse paso en el medio. Fue gracias a su familia que siempre estuvo cerca de ella, lo que la llevó a alcanzar el éxito gracias a su apoyo.

Asimismo mencionó que tan solo han habido 16 matadoras de toros a nivel mundial en toda la historia, desde 1680 a la fecha.

En España estuvo prohibido el toreo femenino por un largo periodo de tiempo, que comprende aproximadamente desde 1908 a 1930 y de 1940 a 1975.

Se trata de una práctica de puros hombres

Foto: Archivo

El toreo a caballo estaba permitido, pero el toreo a pie no, con la justificación de que las mujeres no tienen las mismas capacidades de los hombres; sin embargo, Hilda declaró que el toro no distingue entre un hombre y una mujer, ataca igual a las personas sin importar su género.

Cristina Sánchez una de las mejores toreras dijo alguna vez que el toreo es acariciar, quien mejor que una mujer para hacerlo, pues el toreo es también una práctica que implica suavidad e inteligencia.

La importancia de mantener vivo el toreo

Hilda Tenorio, es también abogada, trabajó durante 3 años en la Suprema Corte de Justicia de La Nación, y considera que fue una injusticia la cancelación de las corridas de toros que estuvo impuesta en años anteriores, por lo que agradeció la resolución de la corte a favor de las corridas, preservando la cultura y las tradiciones.

Hilda Tenorio en entrevista para el Heraldo

Foto: El Heraldo Televisión

Declaró que estos eventos son fundamentales para la ecología porque en esos terrenos donde se crían los toros de lidia son lugares muy amplios en dónde se desarrollan en libertad, pues un toro bravo necesita espacio para estar viviendo, a diferencia de otras especies que viven amontonadas. Muchas ganaderías tienen grandes pastizales en dónde se cuidan a otro tipo de especies que no existirían si no interviniera la mano del hombre.

La crianza del toro de lidia es fundamental para la ecología y para la derrama económica, pues tan solo en estos tres últimos festejos que han habido en la Plaza de Toros han habido llenos totales, la gente gusta de estos eventos.