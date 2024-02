Regreso de la Plaza de Toros: así lucen las largas filas de asistentes afuera del inmueble pese a manifestaciones

Volvió la Plaza de México a las actividades por segundo fin de semana consecutivo, luego de que el 28 de enero de 2024 se hiciera realidad una nueva corrida después de más de dos años sin actividades dentro del inmueble, más que conciertos, festivales, entre otras que no tuvieran que ver con el espectáculo taurino.

Este fin de semana sucederá una corrida de aniversario que tendrá la participación de Sebastián Castella, Leo Valadez e Isaac Fonseca. Está pactado el inicio del as fiesta brava para las 4:30 de la tarde, pero desde el mediodía, incluso un par de minutos antes, comenzó a presentarse la gente en la zona.

Vuelve la fiesta brava pese a las manifestaciones en las afueras de la Plaza México

Crédito: Cuartoscuro

La fiesta seguirá el día lunes 5 de febrero debido al puente por día oficial de asueto. Tendremos entre los invitados a Pablo Hermoso de Mendoza; "Calita" y Arturo Gilio. El horario es el mismo, las puertas estarán abiertas desde las 2:30 de la tarde y darán inicio las actividades dos horas más tarde.

Este renacer de las corridas de toros ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Mientras algunos celebran el retorno de esta tradición, otros continúan cuestionando su ética y el trato hacia los animales involucrados. Durante la primera jornada hubo protestas en su máximo esplendor, incluso se interpusieron entre la entrada y los asistentes, hasta cerraron Paseo de la Reforma.

Manifestantes buscan que se prohiban de manera definitiva las corridas de toros en México

Crédito: Cuartoscuro

Este sábado 4 de febrero de 2024 también se presentaron en el lugar de los hechos numerosos manifestantes que desean que finalicen las corridas de todos en México. Sin embargo, las autoridades prepararon una valla de contención y se presentaron cuerpos de policías para contener a los manifestantes.

"La tortura no es arte ni cultura", se puede leer en los numerosos carteles de la gente que se ha posicionado en las principales avenidas alrededor de la Plaza México, provocando caos vial y retrasos en la llegada de los asistentes a la corrida que se realizará esta tarde.

"Que se escuche más fuerte, no más corridas"; "Apóyanos, educa con conciencia y no con violencia", "El toro quiere vivir", "Toros sí, toreros no", "México sin tauromaquia, lo dice la democracia", son algunos otros mensajes que pueden verse en los carteles de la gente antitaurina en la zona.