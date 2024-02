AMLO presenta decálogo de acciones a Joe Biden para combatir la migración: no será “moneda de cambio”

El presidente Andrés Manuel Obrador presentó el decálogo de acciones para atender el fenómeno migratorio que le compartió a su homólogo Joe Biden durante la llamada que sostuvieron el sábado, en la que le aclaró que México no será “moneda de cambio” por la época electoral en ese país

En la conferencia de prensa matutina, explicó que en Estados Unidos se negocia destinar dinero para financiar guerras “y al parecer los republicanos están condicionando el voto a que haya medidas antimigrantes mexicanos”.

Resaltó que es importante pensar en el bienestar de los migrantes

Enfatizó que a nuestro país “nos quieren agarrar de moneda de cambio” y aunque son respetuosos de las decisiones que tomen le expresó a Biden que esas políticas no va a funcionar porque tiene tintes electorales.

“Y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos acuerdos entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo del asunto”, expresó.

Le dijo a los paisanos que el candidato que no quiera regularizar a los migrantes que llevan más de cinco años trabajando en Estados Unidos “pues no es confiable y hay que pensar, no votar por ellos”. También cuestionó que se pretenda cerrar la frontera.

Decálogo de AMLO para enfrentar crisis migratorias

A continuación el decálogo que le leyó el presidente López Obrador a Joe Biden.

1 Regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos

2. Aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a paises pobres de América Latina y el Caribe donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar

3. Suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios.

4. Levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios

5. Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el

actual gobierno de Estados Unidos-

6. No optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema: Es pura propaganda política electoral

7. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo

8. Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México.

9. Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del T-MEC, para continuar fortaleciendo a América del Norte com región en el mundo, y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente.

10. Reafirmar-el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto nuestras soberanías

AMLO lamenta que usen que EU use a México como "propaganda" para las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su homólogo escuchó su propuesta de decálogo para atender el fenómeno migratorio y las causas que lo originan. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que Joe Biden y él acordaron continuar hablando de este tema.

“Las escuchó porque no se las expuse si no se las leí para que quedara constancia. Lo que no aceptamos es que, a ver va el gobernador de Texas o cualquier senador diputados del partido republicano a decir ‘si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania’ ¿y a nosotros qué? nos dicen, el presupuesto para la guerra, No armamentismo sí a la paz, porque hay que autorizar el dinero para el desarrollo, para atender las necesidades de los pueblos”, explicó.

López Obrador lamentó que en Estados Unidos use a México como propaganda durante los tiempos electorales. Aseguró que no se pueden permitir sostener un desacuerdo entre ambos países, ya que se requieren mutuamente para su cooperación y respeto a las soberanías.

