Matan al excomisario de Sonoyta, Miguel Ángel Trujillo, lo hallaron semicalcinado

Miguel Ángel Adrián Trujillo, excomisario de Seguridad Pública del municipio de Sonoyta, Sonora fue hallado sin vida la tarde del 28 de febrero y de acuerdo con los reportes el cuerpo del exagente policiaco presentaba múltiples heridas de bala, además, fue semicalcinado al interior de su camioneta, por lo que este caso ha provocado una gran indignación.

El hallazgo del cadáver de Miguel Ángel Trujillo ocurrió la tarde del 28 de febrero cuando elementos policiacos recibieron el reporte de una camioneta calcinada en el kilómetro 81 de la carretera San Luis Rio Colorado-Sonoyta y al arribar al sitio descubrieron que junto al vehículo se encontraba el cuerpo semicalcinado del, excomisario de Seguridad Pública del municipio de Sonoyta.

Sigue leyendo:

Asaltan a un hombre al salir de un banco en Mazatlán; lo despojan de medio millón de pesos

Mujer da a luz en una patrulla de Sonora, el bebé nace sin complicaciones

Miguel Ángel Trujillo presentaba heridas de bala y fue semicalcinado. Foto: Especial

De acuerdo con las primeras investigaciones, el excomisario de Seguridad Pública del municipio de Sonoyta viajaba a bordo de su camioneta tipo pick up cuando un grupo de hombres armados lo comenzó a perseguir, sin embargo, Miguel Ángel Trujillo, no se detuvo iniciando una persecución que no duró mucho pues habría recibido múltiples disparos que lo hicieron perder el control de su vehículo hasta salir de la carretera.

Al quedar en una situación vulnerable, el grupo armado habría decidido culminar su trabajo y además de seguir disparando contra el excomisario también incendiaron su vehículo por lo que perdió la vida al interior de su vehículo y su cuerpo quedó semicalcinado.

Hasta el corte de esta redacción las autoridades del estado de Sonora todavía no tienen localizados a los responsables de este lastimoso homicidio que ha causado una gran indignación entre la sociedad sonorense pues el comando armado logró escapar del lugar con total impunidad.

Miguel Ángel Trujillo fue asesinado la tarde del miércoles 28 de febrero. Foto: Especial

Sobre Miguel Ángel Trujillo, el excomisario de Seguridad Pública de Sonoyta cruelmente asesinado

Fue a mediados del 2020 cuando Miguel Ángel Trujillo asumió el cargo de comisario de Seguridad Pública de Sonoyta, en aquel entonces entró como relevo de Héctor Habakuk Valderrama Hernández, quien también fue localizado sin vida a poco más de un año de haber dejado su cargo en la referida corporación policiaca.

Miguel Ángel Trujillo se desempeñó como comisario de Seguridad Pública de Sonoyta por poco más de un año pues en cuanto comenzó la administración de Luis Enrique Valdez Reyes como presidente municipal de General Plutarco Elías Calles, decidió dejar su cargo y se desconoce a qué se dedicaba desde entonces.

Como se dijo antes, hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora todavía no ha emitido información sobre el asesinato de Miguel Ángel Trujillo, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando puedan emitir algún comunicado referente al caso.